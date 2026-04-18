嘉義民雄自小客側翻躺路中！現場畫面曝　33歲男自行爬出脫困

國民黨緊咬，賴清德政府在國民黨副主席李乾龍座車裝追蹤器。而李乾龍本人則否認且不願報案，事情撲朔迷離，警方也主動介入偵辦。然而，根據李乾龍出示的「追蹤器」照片，警方證實是市面上常見「防丟定位器」大多是用在確認寵物、家中長輩、小孩有無走失。民進黨質疑，國民黨不僅說法前後矛盾，甚至將關鍵證物「追蹤器」自行丟棄，這不禁令人質疑，是否因深知指控純屬抹黑，才刻意規避法律程序，以免最後淪為「誣告翻車」？