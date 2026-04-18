嘉義民雄自小客側翻躺路中！現場畫面曝　33歲男自行爬出脫困

▲▼嘉義民雄今日下午驚傳翻車意外 。（圖／記者翁聖森翻攝）
記者翁聖森、陳宏瑞／嘉義報導
嘉義縣民雄鄉今（18）日下午近3時驚傳翻車事故，消防局於14時54分接獲通報，指中央村往中洋子方向發生車禍，立即派遣人車趕往搶救，未料抵達現場發現一輛自小客側翻於路中，十分驚險。
所幸車內33歲男子已自行脫困，意識清楚，僅有肢體受傷，面對救護人員關心仍堅稱不需送醫，後續交由警方接手處理事故原因與責任釐清。
嘉義縣消防局提醒，駕駛人上路務必隨時留意路況與車速，避免類似意外發生，以確保自身及他人安全。
▲▼嘉義民雄今日下午驚傳翻車意外 。（圖／記者翁聖森翻攝）
記者翁聖森、陳宏瑞／嘉義報導
嘉義縣民雄鄉今（18）日下午近3時驚傳翻車事故，消防局於14時54分接獲通報，指中央村往中洋子方向發生車禍，立即派遣人車趕往搶救，未料抵達現場發現一輛自小客側翻於路中，十分驚險。
所幸車內33歲男子已自行脫困，意識清楚，僅有肢體受傷，面對救護人員關心仍堅稱不需送醫，後續交由警方接手處理事故原因與責任釐清。
嘉義縣消防局提醒，駕駛人上路務必隨時留意路況與車速，避免類似意外發生，以確保自身及他人安全。
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