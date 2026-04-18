國際獅子會300B 3區年會捐贈醫療及照明車　提升救護量能

▲捐贈2輛居家智慧醫療巡迴車，給榮總院桃園分院、聖保祿醫院。（圖／記者楊淑媛攝）



記者楊淑媛／桃園報導

國際獅子會300B 3區18日在八德區來福星大飯店，召開第3屆年會暨第4屆會員代表大會，由總監徐聰明、年會主席房麗珠和捐贈醫護專車委員會主席林瑞興，帶領全區獅友，在市長張善政見証下，捐贈2輛居家智慧醫療巡迴車、廂式照明車給榮總院桃園分院、聖保祿醫院及桃園市迅雷救援協會，再度展現該區致力救護與救援的強大公益量能。

▲捐贈居家智慧醫療巡迴車，給聖保祿醫院。（圖／記者楊淑媛攝)

國際獅子會300B 3區總監徐聰明表示：這一年來，300B 3區所有獅友，用行動做公益。從花蓮震災，第一時間動員、迅速募集，將愛送到最需要的地方；在平時，持續推動八大志業，從飢餓救助到醫療服務，從環境保護到弱勢關懷，每一步都走得踏實而堅定。

迅速募集捐對地方 讓每一份資源發揮最大效益

徐聰明總監強調：獅友們始終相信，服務不是一時的熱情，而是一份長久的責任。今天所捐贈的每一項設備，未來都可能在關鍵時刻挽救一條生命，這就是我們努力的價值所在。感謝所有獅友，一路以來的支持與付出，因為有大家的團結與無私奉獻，300B 3區才能持續成長、持續影響社會。未來，該區獅友們，也會持續秉持「迅速募集、捐對地方」的精神，讓每一份資源都發揮最大的效益。

▲看見公益捐贈企業名單有我。（圖／記者楊淑媛攝）



市長張善政指出，300B 3區歷任總監延續熱心公益的優良傳統，持續推動多元服務行動，本次更捐贈2部巡迴醫療車及1部照明車，分別提供醫療財團法人聖保祿醫院、桃園榮民醫院及桃園市迅雷救援協會使用。此舉對醫療服務量能提升及救援應變能力強化具實質助益，展現民間團體回饋社會的正向力量，期盼未來持續與市府攜手合作，擴大公益影響力。

▲國際獅子會300B 3區第3屆年會以行動實踐公益。（圖／記者楊淑媛攝）

社會局長陳寶民表示，國際獅子會300B 3區長期深耕在地，積極投入社區服務與弱勢關懷，已成為推動社會福利的重要夥伴。市府將持續整合公私資源，強化社會支持網絡，提升整體服務量能，打造更溫暖宜居的城市環境。

▲國際獅子會300B 3區第3屆年會以行動實踐公益。（圖／記者楊淑媛攝）

包括：立法委員萬美玲、市府社會局長陳寶民、八德區長蔡豊展、國際獅子會300B 3區現任總監徐聰明、前任總監周矢綾、秘書長陳禺之、桃園市迅雷救援協會理事長徐芬等人士均一同出席活動。