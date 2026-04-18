崑山科大61週年校慶登場交響樂致敬創辦人　宋光夫獲頒名譽博士

▲校長李天祥(左)親自頒授「名譽博士學位」予奇美食品董事長宋光夫(右)，總統府資政沈榮津(中)親臨見證（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

崑山科技大學18日舉辦創校61週年校慶大會，適逢創辦人李正合百歲冥誕，校方特別於雲青館舉行《正合時宜．樂動六一》紀念音樂會，以交響樂向教育精神致敬，同時頒授宋光夫名譽博士學位，場面隆重溫馨。

典禮由校長李天祥主持，並由總統府資政沈榮津到場見證。校方表示，此次頒授名譽博士，是對宋光夫長期在產業科技化、國際交流及產學合作領域卓越貢獻的高度肯定。

宋光夫曾兩度獲總統聘任為無任所大使，將科技思維導入食品製造，帶領台灣水餃進軍歐洲市場，讓「台灣味」走向國際。崑山科大指出，雙方長期在人才培育與產學合作上互動密切，近年更攜手推動新南向政策及菲律賓國際專班，強化學生實務能力與國際競爭力。此次更敦聘宋光夫為該校首屆「食品安全與經營管理研究所」榮譽講座教授，盼將實務經驗帶入教學現場。

校長李天祥表示，崑山科大61年來持續與時代接軌，宋光夫是校史首位台籍名譽博士，象徵對產業先進的最高敬意。學校近年在高教深耕計畫、國際學術表現及產學鏈結上成果顯著，不僅高教深耕補助受益度居全國私立科大之首，入選「全球前2%頂尖科學家」人數也連續5年領先全國私校。

本次校慶主題《正合時宜．樂動六一》別具意義，「正合時宜」呼應創辦人李正合之名，象徵其教育理念跨越時代仍具價值；「樂動六一」則展現學校歷經世代更迭仍持續成長的生命力。現場邀請南台灣交響樂團演出，以「流行交響化」風格詮釋經典曲目，串連不同世代的情感記憶。



值得一提的是，該樂團執行總監盧戎秀為崑山電子系傑出校友，此次率團返校演出別具意義；台南市東區復興國小弦樂團也共同參與，透過音符交織，向教育前輩致敬。

校慶期間同步舉辦系友回娘家活動及園遊會，吸引大批校友返校參與，並頒發資深教職員工獎，感謝長年付出。活動尾聲，全體教職員齊聚餐敘，在溫馨氛圍中為61週年校慶畫下句點。