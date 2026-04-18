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砸2千萬日圓送兒進名校！他出社會後不回家　一句話讓母心寒

日本一名媽媽省吃儉用兼差送兒上名校，沒想到兒子出社會就搬走，甚至要求媽媽放過他。（示意圖，photoAC）

▲日本一名媽媽省吃儉用兼差送兒上名校，沒想到兒子出社會就搬走，甚至要求媽媽放過他。（示意圖，photoAC）

圖文／鏡週刊

很多爸媽總掛著「一切都是為你好」的口號，把孩子塞進名校、排滿才藝，以為這就是給孩子最好的未來。56歲的友美就是典型代表，她從孩子小時候就開啟「戰鬥模式」，補習班、私立名校一個都沒少，21年下來教育費可能燒掉2307萬日圓（約新台幣460萬元）。她省吃儉用把兒子送進東京名校，以為換來的是美滿家庭，沒想到兒子踏入職場後，反而想逃離家庭。

費盡心思送兒入名校

日本媒體《THE GOLD ONLINE》報導，56歲的友美多年來全心投入兒子的教育，從補習路徑到大學選校一手包辦，甚至為了支應私立學校動輒2000多萬日圓的開銷而辛苦兼差，一路護送兒子進東京名門大學。

兒子工作後不再回家

沒想到兒子工作後，第一件事就是搬出去住，這場母子角力在兒子獨居後引爆。友美習慣了幫兒子包辦三餐和家事，面對LINE被已讀不回的冷淡，且兒子都不回家，她決定登門探視，然而一進門就對兒子的生活習慣碎碎念，還勸他搬回家住，沒想到兒子卻直接攤牌表示：「放過我吧！去過妳自己的生活吧，我不會再回去了」。

母親崩潰失去存在價值

這番話對視孩子為生命全部的友美來說，簡直是晴天霹靂，滿腦子想著：「沒我你能有今天嗎？」她陷入了嚴重的失落感，甚至懷疑自己存在的價值。這種像是被世界拋棄的孤獨感，就是典型的「空巢期症候群」，很多家長在孩子離家後，會突然發現自己除了「某某人的爸媽」這個身份外，生活一片空白。這其實是長期過度自我犧牲的副作用，當孩子不再需要父母提供情緒價值或生活協助時，家長就容易陷入懷疑人生的泥沼。

放手難度不亞於養育

專家提醒父母關心孩子是天性，但管太多反而是災難。不管是學業還是生活，過度的投資與介入只會讓孩子想逃跑。「放手」的難度其實不亞於「養育」。爸媽得學著把目光從孩子身上收回來，找回自己的興趣與重心，保持剛剛好的距離，才能讓親子關係真正健康長久。


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