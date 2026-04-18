花蓮男北濱公園釣魚失蹤！妻急報案只找到車　海陸全面搜尋

▲▼搜救動員岸巡隊、消防隊、港警及海巡艇持續搜尋失蹤釣客。（圖／海巡東部分署提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

海巡署第九巡防區指揮部18日凌晨近3點接獲花蓮縣警察局花蓮分局軒轅派出所通報，有民眾稱其先生釣魚未返家，手機定位於北濱公園，駕駛車輛已於北濱公園尋獲，但男子未被尋獲，家人深怕發生意外而報警請求協助。

海巡人員獲報後得知男子61年次，170公分，身著黑色褲子黃色雨鞋並攜帶黑色背包，立即依報案民眾描述之男性釣客外型特徵協尋，並通報花蓮漁港安檢所、花蓮商港安檢所及第二機動巡邏站同仁，攜帶救生救難裝備趕赴現場。

搜尋行動並聯合第六海巡隊、花蓮港務消防隊及港警總隊，同步展開花蓮港西防波堤至花蓮溪出海口間，岸際及海域搜尋任務。

動員搜救計出動岸巡隊9車21人次、消防隊11車15人次、港警5車8人次、海巡艇2艇16人次，將持續搜尋失蹤釣客。搜尋行動截至18日17時止，尚未尋獲失聯男子。

第一二岸巡隊表示：民眾如於海上、岸際進行水域遊憩活動前，可先透過海洋委員會「GoOcean海洋遊憩風險資訊」APP查詢當地海域狀況，並呼籲民眾於海上或岸際發生急難事故，可撥打海巡「118」服務專線，海巡署將於第一時間投入能量救援，確保民眾生命安全。

