　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

對比柯建銘？　賴清德認「妙計」找蔡其昌接總召：立院比較順了

▲▼總統賴清德、台中市長參選人何欣純、民進黨團總召蔡其昌。（圖／何欣純國會辦公室提供）

▲總統賴清德、台中市長參選人何欣純、民進黨團總召蔡其昌。（圖／何欣純國會辦公室提供）

記者杜冠霖／台北報導

作風強勢的民進黨團總召柯建銘在大罷免後遭黨內逼宮，最終改由綠委蔡其昌擔任民進黨團總召，也傳出這關乎「賴清德意志」。而賴清德總統今（18日）赴台中水安宮參拜，對於主委關心立法院局勢，賴清德親口承認，找蔡其昌擔任黨團總召是他的「妙計」。賴清德也讚蔡其昌對國政了解、有協調能力也有風度，他當總召後確實「卡順了（台語：比較順了）」。

賴清德致詞時表示，祈求王爺公讓何欣純高票當選台中市長，而大家的手中有選票，因此總預算、國防特別預算要通過，需要人民的力量；同樣的，何欣純要「開紅盤」，也需要大家支持，也懇請大家讓議員高票當選，繼續為大家服務。

賴清德話鋒一轉提到，剛才宮廟主委問他「總統你很辛苦，立法院這樣甘有辦法？」但他想出一個「妙計」，就是請蔡其昌來做黨團總召，看看蔡其昌不時瞇瞇眼、掛著笑容，立法院就是要這種人。

賴清德指出，對國政清楚了解、有協調能力、腰彎得下去也會說話，所以蔡其昌擔任總召後「卡順了（台語：比較順了）」，很感謝蔡其昌，拜託他時義不容辭，還說「總統你講，我絕對聽你的，總統一句話，叫我去立法院做總召，我就做總召」。

賴清德稱讚，蔡其昌不只有膽識，也很有風度，蔡其昌對他說「中央我負責，地方交給何欣純」，所以蔡其昌也支持何欣純，這就是團結的台中市、團結的民進黨。
 

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

04/17 全台詐欺最新數據

更多新聞
512 1 5535 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
瑪丹娜空降Coachella合體莎賓娜！　「塞進20年前戰袍
快訊／荷莫茲海峽爆槍擊！　至少2船遭攻擊
明晨最涼18度「周一回暖」　周四鋒面掃台
做大腸鏡發現「雷神之鎚」！　息肉超巨大

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

對比柯建銘？　賴清德認「妙計」找蔡其昌接總召：立院比較順了

防衛韌性演習登場！谷立言率隊觀摩　國安會：美樂見台強化自我防衛

軍購要透明要單據　國民黨：「3800億+N」絕非只有3800億

被抓包大批「共用網軍」　李四川沉默一分半鐘、迅速坐車離去

挺川影片遭關切火速下架　徐巧芯：說國民黨的好就要被查水錶？

雙北連線？沈伯洋影片助陣座談會　蘇巧慧：在任何位置都會鼓勵

被噴辣椒水！柯文哲隔了1天還在流眼淚　籲社會和諧政黨和解

初選加權制度掀雜音　國民黨松信「5搶2」出線添變數

首批印度移工最快年底來台　藍「拒黑箱」：守護本土勞工權益

柯文哲跑攤民眾嗆「臭卒仔」　逢甲夜市遭噴辣椒水後又遇抗議

徐至琦遭控詐騙怒控77姐說謊　「希望他去坐牢」告3大罪名

大甲媽上轎典禮出意外！千里眼不慎掉落地面　民俗專家說話了

為重病哥哥跪求媽祖庇佑　家屬撕心裂肺跪地祈求

狠繼父認了：衝動下「勒頸殺害」！　京都11歲男童慘死

大甲媽祖鑾轎起駕！信眾恭送出廟　9天8夜徒步進香啟航

大甲地瓜球闆娘封奶了！嬌喊：不想再穿那麼少　粉絲大呼可惜

白沙屯媽祖太神　鑾轎轉向孝媳！2天找到失蹤婆婆　夢中送男嬰！結紮男竟再得子

求白沙屯媽尋獲婆婆遺體！孝媳淚曝兩難心情：媽媽真的不在了

春雨鋒面「午後熱力」加持！　北東轉雨一路下到晚上

女兒在台上努力應援　爸爸卻專注啦啦隊畫面笑翻

對比柯建銘？　賴清德認「妙計」找蔡其昌接總召：立院比較順了

防衛韌性演習登場！谷立言率隊觀摩　國安會：美樂見台強化自我防衛

軍購要透明要單據　國民黨：「3800億+N」絕非只有3800億

被抓包大批「共用網軍」　李四川沉默一分半鐘、迅速坐車離去

挺川影片遭關切火速下架　徐巧芯：說國民黨的好就要被查水錶？

雙北連線？沈伯洋影片助陣座談會　蘇巧慧：在任何位置都會鼓勵

被噴辣椒水！柯文哲隔了1天還在流眼淚　籲社會和諧政黨和解

初選加權制度掀雜音　國民黨松信「5搶2」出線添變數

首批印度移工最快年底來台　藍「拒黑箱」：守護本土勞工權益

柯文哲跑攤民眾嗆「臭卒仔」　逢甲夜市遭噴辣椒水後又遇抗議

北醫大推「舞蹈結合復健」改善巴金森氏症　病友找回身體控制力

終於贏了！國王BCL首勝到手　杰倫轟34分7助攻撂倒香港南華

TPE48六期成員全來了！　被問女團內鬥認「只在意一件事」

世紀同台！瑪丹娜空降Coachella合體莎賓娜　「塞進20年前戰袍」全場暴動

快訊／商船穿越荷莫茲海峽傳槍擊　至少2船遭攻擊

王齊麟慶兒滿月曬全家福！　親吐當爸心聲：一不留神你就長大了

微軟要背鍋？Bethesda前高層談離職內幕　無權選擇害他身心俱疲

《Pickmon》陷抄襲爭議「想改名」　去一字遭網狠酸：當我們很傻

楊子儀白沙屯遶境險被沖散！神轎前跪地爆哭　方琦演媽祖義女「突颳神風」

江承諺空降防禦率王！魔鷹炸本季首轟　雄鷹6比1桃猿獨居龍頭

【人潮沒錢潮】46萬香燈腳來了也沒用　北港餅店生意跌4成撐不住喊漲

政治熱門新聞

柯文哲被噴辣椒水　2分鐘影片還原現場

事實查核中心：印度移工是民進黨主導推動

卓榮泰高調看球惹怒日方　蘇一峰酸爆：弄巧成卓

柯文哲被噴辣椒水　黃國昌：停止仇恨暴力

被噴辣椒水！柯文哲隔了1天還在流眼淚

被抓包大批「共用網軍」　李四川沉默一分半鐘、迅速坐車離去

蕭敬嚴宣布退選　吳子嘉揭反轉原因

柯文哲市場攤又被嗆「臭卒仔」

完整還原李貞秀黨內溝通經過　陳智菡：4月1日柯文哲面談完竟全翻盤

基隆漁船海難　海巡署批陸政治操作

卓榮泰外交翻車？楊智伃要求公開道歉

軍警待遇調整修法不必等半年　民眾黨喊話政院參照三讀版本

卓榮泰赴日爆「日方不滿」　外交部不評論

立委民團喊話加速修租賃條例　內政部：租霸下車條款等有共識先行

更多熱門

相關新聞

軍購要透明要單據　國民黨：「3800億+N」絕非只有3800億

軍購要透明要單據　國民黨：「3800億+N」絕非只有3800億

朝野為國防特別預算版本僵持不下，美國聯邦參議院外交委員會公布4名參議員聯名致函立法院長韓國瑜和朝野立委，希望立院通過軍購特別條例內容，更稱預期數周內將公布新一批軍售。國民黨今（18日）指出，軍購「要透明、要官方、要單據」，3800億+N後續仍疊加採購絕非「只有3800億」，但堅持取得美方正式發價書，立法院才能實質審查。

被抓包大批「共用網軍」　李四川沉默一分半鐘、迅速坐車離去

被抓包大批「共用網軍」　李四川沉默一分半鐘、迅速坐車離去

挺川影片遭關切火速下架　徐巧芯：說國民黨的好就要被查水錶？

挺川影片遭關切火速下架　徐巧芯：說國民黨的好就要被查水錶？

雙北連線？沈伯洋影片助陣座談會　蘇巧慧：在任何位置都會鼓勵

雙北連線？沈伯洋影片助陣座談會　蘇巧慧：在任何位置都會鼓勵

初選加權制度掀雜音　國民黨松信「5搶2」出線添變數

初選加權制度掀雜音　國民黨松信「5搶2」出線添變數

關鍵字：

賴清德蔡其昌何欣純民進黨台中市柯建銘國民黨總預算民眾黨

讀者迴響

熱門新聞

Jisoo親哥妻崩潰出面！全身傷家暴照曝光：逼迫吞X、強硬從後面來

即／女駕駛開車「整台衝進85度C」！　男客人慘被撞死

球迷坐場邊「狂揉女伴雙乳」！抓奶全程被轉播

台女星瞞10年真相「兒子已30歲」

正妹潑水節「遭下迷姦藥」昏迷！兇手疑水槍

現場慘況曝光！71歲嬤「要停車卻衝進85度C」　撞死用餐客

柯文哲被噴辣椒水　2分鐘影片還原現場

日職驚悚一幕！現場急抬擔架

大甲媽上轎「金精將軍」不慎掉地上　

Jisoo親哥爆性侵！私約直播主「家中試圖硬上」　上銬畫面曝光

奪命瞬間曝光！71歲嬤轉進85度C突加速　撞進店內釀1死

荷莫茲20艘船「遭卡關、折返」！伊朗又祭新規定　

即／台中大貨車撞機車！　80歲嬤「雙腿慘被輾斷」亡

Threads「長按小飛機」隱藏功能曝！ 釣出負責人回應

很容易暈船的三大星座！

更多

最夯影音

更多
徐至琦遭控詐騙怒控77姐說謊　「希望他去坐牢」告3大罪名

徐至琦遭控詐騙怒控77姐說謊　「希望他去坐牢」告3大罪名
大甲媽上轎典禮出意外！千里眼不慎掉落地面　民俗專家說話了

大甲媽上轎典禮出意外！千里眼不慎掉落地面　民俗專家說話了

為重病哥哥跪求媽祖庇佑　家屬撕心裂肺跪地祈求

為重病哥哥跪求媽祖庇佑　家屬撕心裂肺跪地祈求

狠繼父認了：衝動下「勒頸殺害」！　京都11歲男童慘死

狠繼父認了：衝動下「勒頸殺害」！　京都11歲男童慘死

大甲媽祖鑾轎起駕！信眾恭送出廟　9天8夜徒步進香啟航

大甲媽祖鑾轎起駕！信眾恭送出廟　9天8夜徒步進香啟航

熱門快報

天天看新聞送你去看演唱會

天天看新聞送你去看演唱會

即日起-6/2抽「KKBOX風雲榜門票」　帶你去小巨蛋看東海（DONGHAE）等大咖！

泰國行必買零食開箱

泰國行必買零食開箱

「文里補習班」開課啦！今天要來開箱各式「泰國行必買伴手禮」，泰好吃啦~

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面