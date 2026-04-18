對比柯建銘？　賴清德認「妙計」找蔡其昌接總召：立院比較順了

▲總統賴清德、台中市長參選人何欣純、民進黨團總召蔡其昌。（圖／何欣純國會辦公室提供）



記者杜冠霖／台北報導

作風強勢的民進黨團總召柯建銘在大罷免後遭黨內逼宮，最終改由綠委蔡其昌擔任民進黨團總召，也傳出這關乎「賴清德意志」。而賴清德總統今（18日）赴台中水安宮參拜，對於主委關心立法院局勢，賴清德親口承認，找蔡其昌擔任黨團總召是他的「妙計」。賴清德也讚蔡其昌對國政了解、有協調能力也有風度，他當總召後確實「卡順了（台語：比較順了）」。

賴清德致詞時表示，祈求王爺公讓何欣純高票當選台中市長，而大家的手中有選票，因此總預算、國防特別預算要通過，需要人民的力量；同樣的，何欣純要「開紅盤」，也需要大家支持，也懇請大家讓議員高票當選，繼續為大家服務。

賴清德話鋒一轉提到，剛才宮廟主委問他「總統你很辛苦，立法院這樣甘有辦法？」但他想出一個「妙計」，就是請蔡其昌來做黨團總召，看看蔡其昌不時瞇瞇眼、掛著笑容，立法院就是要這種人。

賴清德指出，對國政清楚了解、有協調能力、腰彎得下去也會說話，所以蔡其昌擔任總召後「卡順了（台語：比較順了）」，很感謝蔡其昌，拜託他時義不容辭，還說「總統你講，我絕對聽你的，總統一句話，叫我去立法院做總召，我就做總召」。

賴清德稱讚，蔡其昌不只有膽識，也很有風度，蔡其昌對他說「中央我負責，地方交給何欣純」，所以蔡其昌也支持何欣純，這就是團結的台中市、團結的民進黨。

