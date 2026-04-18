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行動電源爆炸！美75歲阿嬤「放腿上充電慘死」　Casely二度召回

▲▼ 行動電源爆炸害「75歲阿嬤死亡」！　美國Casely二度召回。（圖／美國消費品安全委員會）

▲Casely行動電源發生多起爆炸事故。（圖／美國消費品安全委員會）

記者王佩翊／編譯

美國品牌Casely旗下的行動電源產品多次傳出爆炸意外，導致一名75歲老婦人燒傷身亡以及多人受傷。Casely與美國消費品安全委員會（CPSC）宣布二度召回約43萬顆 5000mAh的MagSafe無線磁吸行動電源。這款產品雖曾在2025年進行過一次召回，但由於後續發生多起爆炸，因此2026年4月決定再次重申召回公告。

根據CPSC的最新報告，紐澤西州一名75歲婦女2024年8月，在膝上使用該款行動電源為手機充電，沒想到行動電源突然燃燒並爆炸。導致婦女受到嚴重燒燙傷，事後更因二、三度燒燙傷引發併發症，最終不幸喪命。

此外，今年2月同款行動電源發生一起在飛機上充電導致爆炸的意外，造成一名47歲女性受到一級燒燙傷。

在2025年4月首次宣布召回以前，Casely已接獲51起消費者通報，包含鋰電池過熱、膨脹，甚至起火。而在Casely首度宣布召回後，該公司又收到28起通報。隨著災情擴大，Casely最終決定再次重申召回令。

CPSC 強烈呼籲消費者，手邊若持有Casely旗下這款型號為E33A的該款行動電源，切勿將其直接丟進一般垃圾桶或街頭的資源回收桶，因為這些鋰電池極易在回收處理過程中引發火災。消費者應事先聯繫所在地的「市級家庭有害廢棄物（HHW）收集中心」，確認是否接受「召回之鋰電池」，並依其指導方式處置。

 
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