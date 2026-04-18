通緝犯開贓車拒檢！瘋狂逃逸撞翻警車　抄出一堆毒這下慘了

▲桃園市平鎮警分局員警去年1月間巡邏時發現白色贓車時鳴笛追捕，但陳卻拒檢高速逃逸，圖為監視畫面。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市陳姓男子因毒品案遭通緝，去年1月間，平鎮警方在平鎮區南平路巡邏時發現陳駕駛失竊白色贓車，立即鳴笛示意停車，但陳卻拒檢瘋狂逃逸，警方通知線上警力追捕，跨區至楊梅區時被衝撞導致翻覆，員警仍奮力將陳男追捕到案，還起出安非他命、依托咪脂菸彈等毒品；桃園地院審結依動力交通工具妨害公務執行罪，處有期徒刑6月。又犯妨害公眾往來安全罪，處有期徒刑6月，應執行有期徒刑10月，得易科罰金，本案仍可上訴。

檢警調查，31歲的陳姓男子因毒品案遭通緝，去年1月15日下午3時34分許，駕駛失竊贓車搭載27歲陳姓女子，行經平鎮區南平路2段時，被警方巡邏車發現是贓車鳴笛示意停車受檢，陳男為避免遭員警逮捕歸案，竟駕車衝撞巡邏車之車頭，導致警車保險桿破裂，隨後高速逃逸沿平鎮區南平路、楊梅區永美路、裕成路逃竄，一路高速闖紅燈、逆向行駛，還撞上民眾駕駛自小客車，造成往來車輛、行人之危險。

▲桃園市平鎮警分局員警追捕竊盜車輛時遭衝撞導致巡邏車翻覆。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

下午3時43分許，陳男逃竄至楊梅區裕成路3巷內，見自後追逐之巡邏車逼近突然緊急煞車，導致巡邏車閃避不及撞上翻覆，2名員警因而受傷，但陳男駕駛之贓車亦故障無法前進，支援警力到場制服陳男與陳女到案，員警在車上起出二級毒品安非他命、依托咪脂菸彈、菸油3瓶等證物，還查出陳男被桃園地檢署、基隆地院發布毒品通緝之通緝犯；桃園地檢署日前偵結依妨害公務罪嫌起訴。

▲桃園市平鎮警分局員警追捕竊盜車輛，員警奮力拘捕2名男女到案。（圖／記者沈繼昌翻攝）

桃園地院審酌，被告雖坦承犯行，但躲避警員攔查追緝，於警員依法執行職務時，恣意以駕車衝撞巡邏車之方式對警員施以強暴，並損壞公物，蔑視國家公權力，妨害公務執行，危害員警執行職務之嚴正性及執法尊嚴，並可能危及值勤員警之生命與身體安全，對社會公共秩序及值勤員警之人身安全造成影響，顯然欠缺法治意識；又於公眾往來之道路上為危險駕駛行為，無視其他用路人之駕車權利及路權，罔顧公眾交通往來安全，顯然欠缺尊重用路人生命安全觀念。

法官審結，依動力交通工具妨害公務執行罪，處有期徒刑6月；妨害公眾往來安全罪，判處有期徒刑6月，應執行有期徒刑10月，得易科罰金，以1000元折算1日，本案還可上訴。