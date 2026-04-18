守護山林不分國籍！遊客參與合歡山凈山　外籍女婿也參加

▲▼太管處聯合公私部門夥伴，展開年度「合歡山聯合淨山活動」。（圖／太管處提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

隨著春暖花開，合歡山區正迎來粉嫩的杜鵑花季。為了守護這片珍貴的高山生態，太魯閣國家公園管理處於4月17-18日聯合135位公私部門夥伴，展開年度「合歡山聯合淨山活動」。土耳其籍的台灣女婿甘明章也帶領「中華民國山野戰士救援教育協會」熱心參與。

原籍土耳其的甘明章是「中華民國山野戰士救援教育協會」理事長，他親自帶領團員參與合歡山參的淨山。甘理事長表示，合歡山的壯麗風景是台灣珍貴的資產，希望能透過身體力行，回饋這片給予他第二個家的土地。在他的帶領下，團員們展現專業精神，不僅垂降清理陡峭岩壁下的垃圾，更協助處理許多隱蔽在草叢深處的廢棄物，用行動證明守護山林是不分國籍的共同使命。

除了山野戰士協會的加入，淨山隊伍還包括了林業及自然保育署南投分署、花蓮分署、公路局東區養護工程分局太魯閣工務段、公路局中區養護工程分局埔里工務段、陸軍航空特戰指揮部特戰訓練中心、保安警察第七總隊第九大隊、生物多樣性研究所合歡山研究中心、南投縣仁愛鄉公所、德路固商行、歐特儀股份有限公司，南投縣清境觀光發展協會、社團法人台灣承諾公益協會等團體，也有遊客主動加入清除外來種植物的行列。

各機關的夥伴與志工們兵分多路，從大禹嶺、小風口；昆陽、武嶺一路搜集到合歡山遊客中心會合。「台灣承諾公益協會」與特戰退役的專家們更化身「高山蜘蛛人」，利用專業繩索垂降至公路下方的陡峭岩壁，將被強風吹落的塑膠袋、鋁罐、保特瓶及大型廢棄物艱辛地從山坡搬運至公路，還有民眾直接加入移除外來種植物行列。經過2天努力，共計清理出約50包、總重近1200 公斤的垃圾以及350公斤的外來種植物。

▲土耳其的台灣女婿率「中華民國山野戰士救援教育協會」團員參與淨山活動。

太管處指出，高山地區氣溫極低，宛如「天然冷藏冰箱」，一般大眾認為可分解的果皮、廚餘，在此處會變成長久不腐的「環境負擔」，甚至吸引野生動物誤食。「美麗的山林需要大家一起維護的」，此次淨山活動中，有外籍人士、專業團體及民眾主動投入，令人欣喜。

▲特戰退役的專家們化身「高山蜘蛛人」，垂降至公路下方的陡峭岩壁撿拾垃圾。

太管處呼籲，每位遊客在享受高山美景的同時，請務必落實「無痕山林（LNT）」精神，除了自備環保餐具減少垃圾，也能隨手撿起發現的廢棄物。讓我們向這群頂著低溫、強風辛苦淨山的守護者看齊，共同守護合歡山最純淨的容顏，讓自然之美能永續傳承。

