南韓動物園「2歲公狼脫逃9天」終落網！　胃裡挖出魚鉤

▲現年2歲、約30公斤重的公狼終於被捕獲。（圖／大田消防本部）



記者王佩翊／編譯

南韓大田市O-World動物園一頭2歲公狼Neukgu（늑구）8日自行挖掘圍欄脫逃，在歷經9天的搜索任務後，終於在17日將其捕獲。Neukgu被發現出沒在高速公路附近的丘陵地，隨後被麻醉捕捉，目前已平安返回動物園，狀況穩定。

根據《美聯社》報導，這頭名叫Neukgu的公狼自4月8日挖掘圍欄逃獄，隨即成為南韓全國關注。由於該動物園曾在2018年發生過美洲獅逃脫遭射殺的慘劇，因此動保團體與網友高度擔憂 Neukgu 的生命安全。

為此，連總統李在明都特別發表聲明，要求警消與軍方全力配合，務必「活捉」 Neukgu。而在搜救過程中，也有駕駛在深夜山路目擊到Neukgu悠哉慢跑的畫面，影片瞬間在社群平台瘋傳。

搜救人員本周在動物園附近的山區發現Neukgu，並且一度成功捕捉，然而由於牠奮力掙脫而失敗。17日凌晨，搜救隊動用無人機、熱顯像儀以及專業獸醫，終於在高速公路旁的草叢發現Neukgu。

獸醫果斷發射麻醉針，成功讓這頭流浪9天的公狼安靜下來。Neukgu被救回動物園後，醫療團隊進行全身檢查，赫然透過內視鏡從牠的胃裡取出了一個「魚鉤」，推測是流浪期間誤食，所幸除此以外健康狀況良好。

Neukgu是南韓為了復育1960年代滅絕的本土野狼，於2008年從俄羅斯引進的狼群第三代，出生於2024年。動物園園長李官鐘表示，雖然Neukgu未來將成為人氣焦點，但目前園方會先關閉設施進行全面維修與安全檢查，並將Neukgu隔離照顧直至完全恢復。