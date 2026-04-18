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防衛韌性演習登場！谷立言率隊觀摩　國安會：美樂見台強化自我防衛

▲▼防衛韌性演習登場，谷立言率隊觀摩進中央應變中心觀摩，國安會：美樂見台強化自我防衛。（圖／國安會提供）

▲今年度防衛韌性演習登場，谷立言率隊觀摩進中央應變中心觀摩，國安會：美樂見台強化自我防衛。（圖／國安會提供）

記者陳家祥／台北報導

今年度重要國防暨全社會防衛韌性演訓「漢光42號電腦兵推演習」結合「行政院中央聯合應變中心」兵棋推演，在4月12日至21日協同展開演練。國安會17日邀請美國在台協會（AIT）處長谷立言，率同仁前往中央聯合應變中心演練場地進行觀摩，實地了解我國全社會防衛韌性整備及跨部門協調與應變機制運作情形。

國安會表示，本次演練聚焦軍民整合五大主軸，分別為「避難撤離」、「醫療後撤及醫療量能擴充」、「聯合交通運輸指揮」、「戰略溝通」與「反資敵作為」。此次演習不僅為國內全社會防衛重大推展，也受到國際友盟高度關注。

國安會說明，美方長期重視台灣自主防衛能力，並強力支持台灣推動全社會防衛韌性的努力，並對近年來全社會防衛韌性的進展高度肯定與支持。

國安會也表示，面對當前區域情勢與日益升溫的安全挑戰，美方亦樂見台灣透過此類演習，持續強化自我防衛能力與整體嚇阻效能。日後台灣亦將持續透過演練與國際交流合作，深化危機應處能力。

AIT也在臉書表示，此次演習旨在演練跨部會的協調能力，以強化台灣在危機期間的緊急應變實力與指揮系統運作。該演習於 4 月 12 日至 21 日配合年度「漢光演習」共同舉行，象徵著台灣在推動「全社會韌性」努力上邁出了重要的一步。

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