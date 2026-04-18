軍購要透明要單據　國民黨：「3800億+N」絕非只有3800億

▲國民黨。（圖／記者黃國霖攝）



記者崔至雲／台北報導

朝野為國防特別條例版本僵持不下，美國聯邦參議院外交委員會公布4名參議員聯名致函立法院長韓國瑜和朝野立委，希望立院通過軍購特別條例內容，更稱預期數周內將公布新一批軍售。國民黨今（18日）指出，軍購「要透明、要官方、要單據」，3800億+N後續仍疊加採購絕非「只有3800億」，但堅持取得美方正式發價書，立法院才能實質審查。

國民黨今公布「軍購預算大解密」懶人包，完整說明國民黨的軍購立場，讓民眾了解真相。對於綠營常說的「國防支出不夠」，國民黨表示，儘管美方曾建議我國防衛預算佔GDP應到5％，但我國國防預算已從四千五百億元，倍增到將近一兆元，2026年佔比GDP達3.32％，放眼周邊盟國，實際上均未達我國的佔比，例如韓國佔比2.42％，日本佔比2％等，我國現行的佔比已充分展現防衛決心。

對於賴清德提出一兆兩千五百億的軍購特別預算，國民黨強調，這筆軍購特別預算不在一般年度預算內，短期看不出排擠效應，但未來全都是全民買單。預期將嚴重排擠教育、社福等資源，形同把下一代的未來當代價，「把國防建立在排擠民生之上，不是真正的國家安全。」

國民黨指出，買武器不是網購，民進黨政府提出破兆元的軍購，竟然只有「兩頁」說明，沒有單價、沒有交貨時程，如同要立法院簽下「空白支票」，令人無法接受。

「沒報價、不給錢！」國民黨強調，必須有嚴謹的建案程序，要取得官方正式發價書才能編列預算，「這並非親美或反美的問題，而是要嚴守財政紀律」，不能把所有軍購塞進一包特別預算，再拿國家安全當擋箭牌，若沒有官方報價就要預算過關，不但不符合國家財政紀律，更是規避監督之舉。

此外，國民黨拒絕商業採購黑箱，堅持「政府對政府」的軍購模式，由政府直接對接，出售國提供履約保障，公開透明，沒有回扣與佣金的空間；反觀商業採購模式通常是面對個別軍火商，若不交貨或遲交，往往求救無門，且金額不透明易衍生弊端。

國民黨指出，先前的軍購出現「錢付了，武器卻嚴重延遲交付」的情形，例如F16戰機要延宕數年。美國國會專案小組報告指：共有十九項武器嚴重延遲交付，總價值高達六千九百億元。不免讓人質疑：先前的貨都沒交齊，現在又急著塞一兆多的特別預算，來得及消化嗎？

針對國民黨主張的「3800億+N」，國民黨說明，這是以美國政府去年底正式通知台灣的八項軍售案中框列的3800億元為底，再持續往上加N，其中的N是指獲得美國政府正式發價書（LOA）的部分，只要後續獲得LOA的項目，我們就全力支持，這是兼顧多方平衡的靈活採購機制，絕不是外界誤解的「只有3800億元」。

