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無菸健康我最強！吉安領航獎二連霸　花蓮衛生局讚「點子王」

▲▼花蓮吉安鄉公所清潔隊連續2年再度榮獲「打造優質無菸職場」最高榮譽「領航獎」第一名。（圖／吉安鄉公所提供，下同）

▲▼花蓮吉安鄉公所清潔隊連續2年再度榮獲「打造優質無菸職場」最高榮譽「領航獎」第一名。（圖／吉安鄉公所提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮吉安鄉公所積極響應花蓮縣政府衛生局推動的「營造無菸支持環境計畫」，在114年度全縣各鄉鎮市評比中表現亮眼，吉安鄉清潔隊在全縣13鄉鎮市中脫穎而出，連續2年再度榮獲「打造優質無菸職場」最高榮譽「領航獎」第一名，為地方打造健康友善職場再添佳績。

▲▼花蓮吉安鄉公所清潔隊連續2年再度榮獲「打造優質無菸職場」最高榮譽「領航獎」第一名。（圖／吉安鄉公所提供，下同）

鄉長游淑貞日前親自出席「無菸健康 我最強」無菸健康職

▲▼花蓮吉安鄉公所清潔隊連續2年再度榮獲「打造優質無菸職場」最高榮譽「領航獎」第一名。（圖／吉安鄉公所提供，下同）

▲▼兩位成功戒菸的隊員受到衞生局局長頒獎表揚也分享心路歷程。

游淑貞說，成績不僅是榮耀的展現，更是一段團隊共同努力的縮影。吉安鄉清潔隊以創新且貼心的方式推動戒菸行動，從環境改善到心理支持，逐步建構無菸職場文化。隊上設置呼吸放鬆角落，提供口香糖與茶包供沖泡飲用，並陳列戒菸相關資訊與活動照片，營造舒適紓壓的環境，幫助隊員轉移對菸品的依賴。每週安排一次團體運動，由專業運動教練全程帶領，兼顧運動安全與健康狀況，搭配芳療與按摩紓壓，讓戒菸不再是壓力，而是一段身心調整的旅程。此外，團隊更發揮巧思，運用回收材料製作禁菸宣導作品，將環保與健康理念巧妙結合，讓改變在日常中自然發生。

▲▼花蓮吉安鄉公所清潔隊連續2年再度榮獲「打造優質無菸職場」最高榮譽「領航獎」第一名。（圖／吉安鄉公所提供，下同）

兩位成功戒菸的隊員也分享心路歷程。隊員徐進文表示，在同事持續關懷與陪伴下，他成功跨越戒菸難關，如今不僅身體更輕鬆，也透過運動找回健康與活力；隊員盧建宏則分享，戒菸後體力與肺活量明顯提升，運動時間變長，生活品質也隨之改善。當菸癮來襲時，他選擇跑步或到體育館運動，以健康方式釋放壓力，逐步遠離菸品依賴。

▲▼花蓮吉安鄉公所清潔隊連續2年再度榮獲「打造優質無菸職場」最高榮譽「領航獎」第一名。（圖／吉安鄉公所提供，下同）

評審團特別肯定游淑貞鄉長多元激勵策略的推動成效，稱讚其為全縣推動無菸職場的「點子王」。

透過花蓮縣衛生局與吉安鄉衛生所的專業協助，加上團隊彼此扶持與鼓勵，逐漸建立正向氛圍。游淑貞感性地表示，戒菸從來不是個人的事，而是一場團隊共同完成的目標。清潔隊中設計「雙徽章制度」，以白色愛心徽章代表「戒菸者」，藍色徽章象徵「關懷者」，讓同仁在日常工作中彼此提醒、互相支持，形成溫暖且堅定的力量。

花蓮縣衛生局指出，今年全縣共有10位清潔隊員成功戒菸接受表揚，其中吉安鄉清潔隊表現尤為突出，展現高度執行力與創新精神。評審團特別肯定游淑貞鄉長對基層員工健康的重視，以及多元激勵策略的推動成效，稱讚其為全縣推動無菸職場的「點子王」。
 

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