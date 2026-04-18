被抓包大批「共用網軍」　李四川沉默一分半鐘、迅速坐車離去

▲國民黨新北市長參選人李四川。（圖／記者徐文彬攝）



記者杜冠霖／台北報導

近日一個臉書帳號「四川花椒」被踢爆，是國民黨新北市長參選人李四川專屬側翼粉專，且按讚帳號是有組織「共用網軍」，共通點是「支持高虹安、陳見賢、李四川、攻擊徐欣瑩」，並會按照居住地等順序留言。李四川16日面對記者當面提問，整整一分半鐘時間不發一語，最後在幕僚包圍下迅速離開。不過事隔一日，李四川回應，「我的臉書只有李四川 Hammer Lee，我只有一個粉專，其餘的我不知道」。對於網軍攻堅，民進黨參選人蘇巧慧則回應，這些網軍帳號還照著A、B、C、D的順序來留言，其實看久了也覺得還蠻有趣的。

「四川花椒」粉專主要用於介紹、讚美李四川政績，首篇貼文是李四川到白沙屯進香，但卻被揭露按讚帳號是有組織「共用網軍」，除會按照居住地等分類逐批留言同樣語句，還有共通點「支持高虹安、陳見賢、李四川、攻擊徐欣瑩」，此外，按讚、追蹤粉專的帳號還有國民黨中央黨部主帳號及多個藍營粉專。

對於被踢爆使用有組織大批網軍，李四川16日面對記者詢問，整整一分半鐘時間不發一語，左顧右盼、在幕僚陪同下各種迴避後，才好不容易找到司機車，迅速離開。事隔一日，李四川回應，「我的臉書只有李四川 Hammer Lee，我只有一個粉專，其餘的我不知道」。

對此，蘇巧慧昨受訪時坦言，她的臉書也常常有很多的惡意網軍來留言，有時候看著會發現，這些網軍帳號還照著A、B、C、D的順序來留言，其實看久了也覺得還蠻有趣的。

蘇巧慧也強調，她不會受到這些說法、攻擊的影響，也不會影響她前進的腳步。會秉持著溫暖、創新、會做事這樣的態度，繼續向大家展現我是最有領導力、協調力，也是最有活力的一個候選人。希望有機會贏得大家的信賴，為新北市服務。