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油輪船隊通過荷莫茲海峽！　多艘油輪跟進

▲▼ 荷莫茲海峽 。（圖／路透）

▲圖為荷莫茲海峽 。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

路透、以色列時報報導，油輪船隊18日穿越荷莫茲海峽，這是美國和以色列對伊朗發動戰爭7周以來，荷莫茲海峽首次出現的大規模船隻動態。根據船隻追蹤資料顯示，船隊從波斯灣駛出，通過荷莫茲海峽。

船舶追蹤網站MarineTraffic資料，船隊包含4艘液化石油氣運輸船與數艘油品和化學品油輪，還有更多油輪正從波斯灣陸續跟進。

另一方面，伊朗民航當局表示，伊朗18日部分領空重新開放，允許國際航班飛越伊朗東部區域，並稱部分機場已於當地上午7時重啟。只不過時隔3小時，航班追蹤網站上仍未顯示任何國際航班穿越伊朗領空，甚至有多架飛機繞遠路、刻意迴避伊朗領空。

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