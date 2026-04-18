油輪船隊通過荷莫茲海峽！　多艘油輪跟進

美國與伊朗的第二輪談判即將登場，但美國總統川普表示，若在22日之前未能與伊朗達成協議，他可能不會延長停火，此舉增加了恢復軍事行動的可能性。另外川普也說，若談判破裂，美國將以更不友善的方式取得伊朗的濃縮鈾。