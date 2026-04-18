油輪船隊通過荷莫茲海峽！　多艘油輪跟進

▲圖為荷莫茲海峽 。（圖／路透）
記者詹雅婷／綜合報導
路透、以色列時報報導，油輪船隊18日穿越荷莫茲海峽，這是美國和以色列對伊朗發動戰爭7周以來，荷莫茲海峽首次出現的大規模船隻動態。根據船隻追蹤資料顯示，船隊從波斯灣駛出，通過荷莫茲海峽。
船舶追蹤網站MarineTraffic資料，船隊包含4艘液化石油氣運輸船與數艘油品和化學品油輪，還有更多油輪正從波斯灣陸續跟進。
???????????????? A fleet of tankers made it out of the Gulf through the Strait of Hormuz over the last few hours.— Mario Nawfal (@MarioNawfal) April 18, 2026
With Iran threatening to block the Strait if the U.S doesn't lift its blockade, the relief in energy markets might be short-lived.pic.twitter.com/cCY4YzmqJ6 https://t.co/AYFL85QCjR
另一方面，伊朗民航當局表示，伊朗18日部分領空重新開放，允許國際航班飛越伊朗東部區域，並稱部分機場已於當地上午7時重啟。只不過時隔3小時，航班追蹤網站上仍未顯示任何國際航班穿越伊朗領空，甚至有多架飛機繞遠路、刻意迴避伊朗領空。
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