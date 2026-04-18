嘉義市跨界打詐壘球賽　全民防詐一起來

▲▼ 嘉義市首創打詐盃開打 跨域守護市民荷包 。（圖／嘉義市政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義市政府今日（18日）於運三棒壘球場點燃戰火，首度跨界舉辦「嘉義市打詐盃慢速壘球邀請賽」。市長黃敏惠親自披掛上陣為賽事開球，並集結警察局、地政處、市議會、嘉義郵局及富邦證券等5支公私部門勁旅，透過熱血運動宣示「除惡務盡」的防詐決心，將識詐意識轉化為全民運動。

市長黃敏惠指出，詐騙不僅造成財產損失，更破壞社會信任。她強調，防詐如同壘球守備，面對翻新的犯罪手法，必須專注補位、嚴防失分」。今日賽事特別邀請美秀集團冠佑、網紅「野球乾一杯」阿強跨界站台，以幽默金句結合即時賽況，成功打破政令宣導的枯燥刻板印象；現場更有企業捐贈專屬防詐棒球帽，強化「打詐代表隊」的凝聚力。

警察局長陳明志提醒，近期詐騙多聚焦「假網拍、假檢警」，誘騙民眾提供QRcode或無卡提款資訊。他呼籲市民，若遇帳戶監管或要求交付存摺等話術，務必提高警覺。

嘉義市府團隊藉由球場上的揮棒與守備，象徵對詐騙集團的「重擊」，期盼透過跨局處與公私協力，織就嚴密的社會安全網。市長黃敏惠偕同副市長林瑞彥、陳永豐及議長陳姿妏共同為選手加油，誓言打造安全幸福的「Team Chiayi」，讓壞人徹底出局！