　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

嘉義市跨界打詐壘球賽　全民防詐一起來

▲▼ 壘球當詐騙集團「用力巴下去」！嘉義市首創打詐盃開打 跨域守護市民荷包 。（圖／嘉義市政府提供）

▲▼ 嘉義市首創打詐盃開打 跨域守護市民荷包 。（圖／嘉義市政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義市政府今日（18日）於運三棒壘球場點燃戰火，首度跨界舉辦「嘉義市打詐盃慢速壘球邀請賽」。市長黃敏惠親自披掛上陣為賽事開球，並集結警察局、地政處、市議會、嘉義郵局及富邦證券等5支公私部門勁旅，透過熱血運動宣示「除惡務盡」的防詐決心，將識詐意識轉化為全民運動。

▲▼ 壘球當詐騙集團「用力巴下去」！嘉義市首創打詐盃開打 跨域守護市民荷包 。（圖／嘉義市政府提供）

市長黃敏惠指出，詐騙不僅造成財產損失，更破壞社會信任。她強調，防詐如同壘球守備，面對翻新的犯罪手法，必須專注補位、嚴防失分」。今日賽事特別邀請美秀集團冠佑、網紅「野球乾一杯」阿強跨界站台，以幽默金句結合即時賽況，成功打破政令宣導的枯燥刻板印象；現場更有企業捐贈專屬防詐棒球帽，強化「打詐代表隊」的凝聚力。

▲▼ 壘球當詐騙集團「用力巴下去」！嘉義市首創打詐盃開打 跨域守護市民荷包 。（圖／嘉義市政府提供）

警察局長陳明志提醒，近期詐騙多聚焦「假網拍、假檢警」，誘騙民眾提供QRcode或無卡提款資訊。他呼籲市民，若遇帳戶監管或要求交付存摺等話術，務必提高警覺。

▲▼ 壘球當詐騙集團「用力巴下去」！嘉義市首創打詐盃開打 跨域守護市民荷包 。（圖／嘉義市政府提供）

嘉義市府團隊藉由球場上的揮棒與守備，象徵對詐騙集團的「重擊」，期盼透過跨局處與公私協力，織就嚴密的社會安全網。市長黃敏惠偕同副市長林瑞彥、陳永豐及議長陳姿妏共同為選手加油，誓言打造安全幸福的「Team Chiayi」，讓壞人徹底出局！

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

04/17 全台詐欺最新數據

更多新聞
512 1 5535 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
球迷坐場邊「狂揉女伴雙乳」！抓奶全程被轉播
快訊／油輪船隊大規模通過荷莫茲海峽
Jisoo親哥「8惡行」！　妻遭虐到四肢沒一處是好的
快訊／徐若熙一軍登錄抹消
許維恩三姊妹「無濾鏡真實長相」曝光！大姊美到看不出50歲

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

嘉義市跨界打詐壘球賽　全民防詐一起來

嘉中102週年校慶　攜手校友打造「全台第1間」半導體實驗室

烈日下撿垃圾！台電號召企業挺進林園　狂掃1.5噸海廢守護海洋

奇幻降臨台南東橋！《卡隆傳說》沉浸式冒險登場　親子、市集一次玩翻

與神同行拒菸檳！台南衛生局良皇宮宣誓　打造無菸健康城市

太平洋疊石藝術季登場！　國內外藝術家齊聚七星潭創作

汛期前備戰！南消四大隊聯手5區公所操舟訓練　強化水患應變戰力

南消防汛超前部署！第五大隊車巡易淹水區　船艇整備強化救災戰力

東海岸大地藝術節登場　療癒系歌手江美琪現身月光海音樂會

百年戲脈回歸！明華園進駐「戲巢藝術館」　台南再添文化新地標

徐至琦遭控詐騙怒控77姐說謊　「希望他去坐牢」告3大罪名

大甲媽上轎典禮出意外！千里眼不慎掉落地面　民俗專家說話了

為重病哥哥跪求媽祖庇佑　家屬撕心裂肺跪地祈求

狠繼父認了：衝動下「勒頸殺害」！　京都11歲男童慘死

大甲媽祖鑾轎起駕！信眾恭送出廟　9天8夜徒步進香啟航

大甲地瓜球闆娘封奶了！嬌喊：不想再穿那麼少　粉絲大呼可惜

白沙屯媽祖太神　鑾轎轉向孝媳！2天找到失蹤婆婆　夢中送男嬰！結紮男竟再得子

求白沙屯媽尋獲婆婆遺體！孝媳淚曝兩難心情：媽媽真的不在了

春雨鋒面「午後熱力」加持！　北東轉雨一路下到晚上

李乾龍「追蹤器」僅是防丟定位器！　綠委轟藍營惡意栽贓應道歉

嘉義市跨界打詐壘球賽　全民防詐一起來

嘉中102週年校慶　攜手校友打造「全台第1間」半導體實驗室

烈日下撿垃圾！台電號召企業挺進林園　狂掃1.5噸海廢守護海洋

奇幻降臨台南東橋！《卡隆傳說》沉浸式冒險登場　親子、市集一次玩翻

與神同行拒菸檳！台南衛生局良皇宮宣誓　打造無菸健康城市

太平洋疊石藝術季登場！　國內外藝術家齊聚七星潭創作

汛期前備戰！南消四大隊聯手5區公所操舟訓練　強化水患應變戰力

南消防汛超前部署！第五大隊車巡易淹水區　船艇整備強化救災戰力

東海岸大地藝術節登場　療癒系歌手江美琪現身月光海音樂會

百年戲脈回歸！明華園進駐「戲巢藝術館」　台南再添文化新地標

村上宗隆超大號滿貫彈！談逐漸立足大聯盟　首次單場3安猛打

伊朗戰爭近50天　全球逾5億桶原油供應中斷、損失500億美元

安卓用戶快更新！LINE爆「無法傳送照片」災情　官方說明了

美軍中東前線「餐盤慘況」！曝伙食僅碎肉＋玉米餅　軍眷抱怨挨餓

新竹物流遭駭「官網癱瘓2天」　今下午4點全面恢復

被抓包大批「共用網軍」　李四川沉默一分半鐘、迅速坐車離去

高中生畢旅去台南抱怨「有災難感」：棺材板難吃！一票人反駁

郭天信連22盜破紀錄　葉君璋點關鍵：速度之外更重要是「腦袋」

油輪船隊通過荷莫茲海峽！　多艘油輪跟進

嘉義市跨界打詐壘球賽　全民防詐一起來

【畚斗擋煞】BMW貼身削過！ 「只差3cm」掃地男險沒命

地方熱門新聞

大甲媽起駕顏清標險跌倒幸沒受傷

嘉女驚傳「廁所四腳獸」出沒！校方回應

桃園交通罰單收入　四年暴增26億　

廟婆被香燈腳轟炸　鳳山寺急公告

短絀32億議會澄清總預算審議進度

職安意識起步走！勞工局辦健走結合施工架體驗拚零職災

明華園進駐「戲巢藝術館」台南再添文化新地標

汛期前備戰！南消四大隊聯手5區公所操舟訓練強化水患應變戰力

台南勞工局辦徵才活動　逾千職缺涵蓋科技、零售與運輸業

南消防汛超前部署！第五大隊車巡易淹水區船艇整備強化救災戰力

把美帶回家！南市勞工局推花藝課程學員親手創作提升生活質感

敏盛推婚育獎勵　結婚補助20萬＋6年育兒津貼

陸客購物掉現金湖警獲來函致謝

郭國文登記連任台南民進黨部主委賴系立委齊挺展現團結拚2026

更多熱門

相關新聞

嘉義警大掃毒肅槍　破案成效亮眼

嘉義警大掃毒肅槍　破案成效亮眼

為淨化選前治安，嘉義市政府警察局強力掃蕩新興毒品及詐欺集團。今（17）日舉行破案記者會，嘉義市長黃敏惠親臨視察查扣的大量毒品、槍械及製毒工具，並對第一線治安英雄表達高度肯定與慰勉。本次行動成效斐然，共破獲毒品案 17 件、逮捕 23 人，獲准羈押 5 人；另查獲假網拍詐騙 10 人及非法持槍 3 件 4 人，展現守護市民安全的決心。

東港警進社區宣導　高齡換照+無照重罰全面上路

東港警進社區宣導　高齡換照+無照重罰全面上路

震撼！嘉義「木構、磚造機關庫」鐵道遺構出土

震撼！嘉義「木構、磚造機關庫」鐵道遺構出土

嘉義文化地標舊市公所2.57億修復

嘉義文化地標舊市公所2.57億修復

偷渡法鬥進飯店被抓包　聽清潔費2萬萬傻了

偷渡法鬥進飯店被抓包　聽清潔費2萬萬傻了

關鍵字：

嘉義市防詐騙打詐盃壘球賽跨域合作

讀者迴響

熱門新聞

即／女駕駛開車「整台衝進85度C」！　男客人慘被撞死

Jisoo親哥妻崩潰出面！全身傷家暴照曝光：逼迫吞X、強硬從後面來

台女星瞞10年真相「兒子已30歲」

正妹潑水節「遭下迷姦藥」昏迷！兇手疑水槍

現場慘況曝光！71歲嬤「要停車卻衝進85度C」　撞死用餐客

柯文哲被噴辣椒水　2分鐘影片還原現場

日職驚悚一幕！現場急抬擔架

大甲媽上轎「金精將軍」不慎掉地上　

Jisoo親哥爆性侵！私約直播主「家中試圖硬上」　上銬畫面曝光

荷莫茲20艘船「遭卡關、折返」！伊朗又祭新規定　

奪命瞬間曝光！71歲嬤轉進85度C突加速　撞進店內釀1死

即／台中大貨車撞機車！　80歲嬤「雙腿慘被輾斷」亡

李灝宇大聯盟初登場3打數未敲安

「4姊妹同框」等了225年　白沙屯媽首度駐駕福安宮

球迷坐場邊「狂揉女伴雙乳」！抓奶全程被轉播

更多

最夯影音

更多
徐至琦遭控詐騙怒控77姐說謊　「希望他去坐牢」告3大罪名

徐至琦遭控詐騙怒控77姐說謊　「希望他去坐牢」告3大罪名
大甲媽上轎典禮出意外！千里眼不慎掉落地面　民俗專家說話了

大甲媽上轎典禮出意外！千里眼不慎掉落地面　民俗專家說話了

為重病哥哥跪求媽祖庇佑　家屬撕心裂肺跪地祈求

為重病哥哥跪求媽祖庇佑　家屬撕心裂肺跪地祈求

狠繼父認了：衝動下「勒頸殺害」！　京都11歲男童慘死

狠繼父認了：衝動下「勒頸殺害」！　京都11歲男童慘死

大甲媽祖鑾轎起駕！信眾恭送出廟　9天8夜徒步進香啟航

大甲媽祖鑾轎起駕！信眾恭送出廟　9天8夜徒步進香啟航

熱門快報

天天看新聞送你去看演唱會

天天看新聞送你去看演唱會

即日起-6/2抽「KKBOX風雲榜門票」　帶你去小巨蛋看東海（DONGHAE）等大咖！

泰國行必買零食開箱

泰國行必買零食開箱

「文里補習班」開課啦！今天要來開箱各式「泰國行必買伴手禮」，泰好吃啦~

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面