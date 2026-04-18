　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

嘉中102週年校慶　攜手校友打造「全台第1間」半導體實驗室

▲▼ 嘉中 102 週年校慶：半導體實驗室揭牌 傳承與創新邁向新局 。（圖／嘉義高中提供）

▲▼ 嘉中 102 週年校慶：半導體實驗室揭牌 傳承與創新邁向新局 。（圖／嘉義高中提供）

記者翁伊森／嘉義報導

國立嘉義高中今日隆重舉行 102 週年校慶，以「承百年薪火，啟科技新局」為主題，展現深厚的校友連結與領先全台的科技教育實力。活動亮點除表揚故宮院長蕭宗煌、警政署主秘呂新財等第 16 屆傑出校友外，全台首間高中「半導體實驗室」與活化重生的「陶壁樓」揭牌儀式，更象徵嘉中邁入轉型新紀元。

▲▼ 嘉中 102 週年校慶：半導體實驗室揭牌 傳承與創新邁向新局 。（圖／嘉義高中提供）

因應全球產業趨勢，嘉中不僅於 2024 年首創「半導體實驗班」，今日揭牌的實驗室更由校友方略董事長與王家麟醫師各捐贈 100 萬元成立。室內陳列世界先進捐贈之各尺寸晶圓，展現半導體工藝演進。校方同步推動「半導體人才培育計畫」，獲校友林坤銘、蕭錦堂慷慨解囊，累計勸募目標 500 萬元，將投入設備更新與弱勢學生扶助，確保學子不因經濟受限。

▲▼ 嘉中 102 週年校慶：半導體實驗室揭牌 傳承與創新邁向新局 。（圖／嘉義高中提供）

由世紀鋼董事長賴文祥捐資 850 萬元修建的「陶壁樓」今日同步啟用，該建物完美融合歷史陶壁保存與綠能永續理念，轉型為多元展演空間。此外，60 級與 75 級校友齊聚母校，不僅重溫同窗情誼，更合力捐助逾 165 萬元協助校園空調改善與獎學金。

▲▼ 嘉中 102 週年校慶：半導體實驗室揭牌 傳承與創新邁向新局 。（圖／嘉義高中提供）

校長陳元泰表示，嘉中在穩固醫學與科學優勢的基礎上，正積極回應國家產業需求，透過科技教育與校友資源的挹注，為南台灣培育兼具人文素養與未來競爭力的頂尖人才。

▲▼ 嘉中 102 週年校慶：半導體實驗室揭牌 傳承與創新邁向新局 。（圖／嘉義高中提供）

▲▼ 嘉中 102 週年校慶：半導體實驗室揭牌 傳承與創新邁向新局 。（圖／嘉義高中提供）

▲▼ 嘉中 102 週年校慶：半導體實驗室揭牌 傳承與創新邁向新局 。（圖／嘉義高中提供）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

04/17 全台詐欺最新數據

更多新聞
512 1 5535 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
球迷坐場邊「狂揉女伴雙乳」！抓奶全程被轉播
快訊／油輪船隊大規模通過荷莫茲海峽
Jisoo親哥「8惡行」！　妻遭虐到四肢沒一處是好的
快訊／徐若熙一軍登錄抹消
許維恩三姊妹「無濾鏡真實長相」曝光！大姊美到看不出50歲

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

嘉義市跨界打詐壘球賽　全民防詐一起來

嘉中102週年校慶　攜手校友打造「全台第1間」半導體實驗室

烈日下撿垃圾！台電號召企業挺進林園　狂掃1.5噸海廢守護海洋

奇幻降臨台南東橋！《卡隆傳說》沉浸式冒險登場　親子、市集一次玩翻

與神同行拒菸檳！台南衛生局良皇宮宣誓　打造無菸健康城市

太平洋疊石藝術季登場！　國內外藝術家齊聚七星潭創作

汛期前備戰！南消四大隊聯手5區公所操舟訓練　強化水患應變戰力

南消防汛超前部署！第五大隊車巡易淹水區　船艇整備強化救災戰力

東海岸大地藝術節登場　療癒系歌手江美琪現身月光海音樂會

百年戲脈回歸！明華園進駐「戲巢藝術館」　台南再添文化新地標

徐至琦遭控詐騙怒控77姐說謊　「希望他去坐牢」告3大罪名

大甲媽上轎典禮出意外！千里眼不慎掉落地面　民俗專家說話了

為重病哥哥跪求媽祖庇佑　家屬撕心裂肺跪地祈求

狠繼父認了：衝動下「勒頸殺害」！　京都11歲男童慘死

大甲媽祖鑾轎起駕！信眾恭送出廟　9天8夜徒步進香啟航

大甲地瓜球闆娘封奶了！嬌喊：不想再穿那麼少　粉絲大呼可惜

白沙屯媽祖太神　鑾轎轉向孝媳！2天找到失蹤婆婆　夢中送男嬰！結紮男竟再得子

求白沙屯媽尋獲婆婆遺體！孝媳淚曝兩難心情：媽媽真的不在了

春雨鋒面「午後熱力」加持！　北東轉雨一路下到晚上

李乾龍「追蹤器」僅是防丟定位器！　綠委轟藍營惡意栽贓應道歉

嘉義市跨界打詐壘球賽　全民防詐一起來

嘉中102週年校慶　攜手校友打造「全台第1間」半導體實驗室

烈日下撿垃圾！台電號召企業挺進林園　狂掃1.5噸海廢守護海洋

奇幻降臨台南東橋！《卡隆傳說》沉浸式冒險登場　親子、市集一次玩翻

與神同行拒菸檳！台南衛生局良皇宮宣誓　打造無菸健康城市

太平洋疊石藝術季登場！　國內外藝術家齊聚七星潭創作

汛期前備戰！南消四大隊聯手5區公所操舟訓練　強化水患應變戰力

南消防汛超前部署！第五大隊車巡易淹水區　船艇整備強化救災戰力

東海岸大地藝術節登場　療癒系歌手江美琪現身月光海音樂會

百年戲脈回歸！明華園進駐「戲巢藝術館」　台南再添文化新地標

村上宗隆超大號滿貫彈！談逐漸立足大聯盟　首次單場3安猛打

伊朗戰爭近50天　全球逾5億桶原油供應中斷、損失500億美元

安卓用戶快更新！LINE爆「無法傳送照片」災情　官方說明了

美軍中東前線「餐盤慘況」！曝伙食僅碎肉＋玉米餅　軍眷抱怨挨餓

新竹物流遭駭「官網癱瘓2天」　今下午4點全面恢復

被抓包大批「共用網軍」　李四川沉默一分半鐘、迅速坐車離去

高中生畢旅去台南抱怨「有災難感」：棺材板難吃！一票人反駁

郭天信連22盜破紀錄　葉君璋點關鍵：速度之外更重要是「腦袋」

油輪船隊通過荷莫茲海峽！　多艘油輪跟進

嘉義市跨界打詐壘球賽　全民防詐一起來

【媽祖也愛逛街？】閃進農會超市巡視逛起來了XD

地方熱門新聞

大甲媽起駕顏清標險跌倒幸沒受傷

嘉女驚傳「廁所四腳獸」出沒！校方回應

桃園交通罰單收入　四年暴增26億　

廟婆被香燈腳轟炸　鳳山寺急公告

短絀32億議會澄清總預算審議進度

職安意識起步走！勞工局辦健走結合施工架體驗拚零職災

明華園進駐「戲巢藝術館」台南再添文化新地標

汛期前備戰！南消四大隊聯手5區公所操舟訓練強化水患應變戰力

台南勞工局辦徵才活動　逾千職缺涵蓋科技、零售與運輸業

南消防汛超前部署！第五大隊車巡易淹水區船艇整備強化救災戰力

把美帶回家！南市勞工局推花藝課程學員親手創作提升生活質感

敏盛推婚育獎勵　結婚補助20萬＋6年育兒津貼

陸客購物掉現金湖警獲來函致謝

郭國文登記連任台南民進黨部主委賴系立委齊挺展現團結拚2026

更多熱門

相關新聞

台灣對外投資脫中入美　謝金河：過去靠人脈、現在靠技術含金量

台灣對外投資脫中入美　謝金河：過去靠人脈、現在靠技術含金量

財信傳媒董事長謝金河今（18日）以「數字背後的真相」為題在臉書發文指出，台灣第1季對外投資數據，可以看出這幾年來台灣脫中入美的巨大變化，過去企業去中國，靠的是人脈，黨政關係，現在靠的是資本，技術含金量。

台積電法說「半導體測試」新光景　法人：新科萬元股穎崴具優勢

台積電法說「半導體測試」新光景　法人：新科萬元股穎崴具優勢

4檔ETF今除息　00962填息創新高、漲幅1.3％

4檔ETF今除息　00962填息創新高、漲幅1.3％

快訊／第2檔晉身「萬元股」！　 股后穎崴飆10285新天價

快訊／第2檔晉身「萬元股」！　 股后穎崴飆10285新天價

馬斯克搶台灣半導體人才！　特斯拉鎖定新竹開職缺

馬斯克搶台灣半導體人才！　特斯拉鎖定新竹開職缺

關鍵字：

嘉中半導體校慶陶壁樓人才培育

讀者迴響

熱門新聞

即／女駕駛開車「整台衝進85度C」！　男客人慘被撞死

Jisoo親哥妻崩潰出面！全身傷家暴照曝光：逼迫吞X、強硬從後面來

台女星瞞10年真相「兒子已30歲」

正妹潑水節「遭下迷姦藥」昏迷！兇手疑水槍

現場慘況曝光！71歲嬤「要停車卻衝進85度C」　撞死用餐客

柯文哲被噴辣椒水　2分鐘影片還原現場

日職驚悚一幕！現場急抬擔架

大甲媽上轎「金精將軍」不慎掉地上　

Jisoo親哥爆性侵！私約直播主「家中試圖硬上」　上銬畫面曝光

荷莫茲20艘船「遭卡關、折返」！伊朗又祭新規定　

奪命瞬間曝光！71歲嬤轉進85度C突加速　撞進店內釀1死

即／台中大貨車撞機車！　80歲嬤「雙腿慘被輾斷」亡

李灝宇大聯盟初登場3打數未敲安

「4姊妹同框」等了225年　白沙屯媽首度駐駕福安宮

球迷坐場邊「狂揉女伴雙乳」！抓奶全程被轉播

更多

最夯影音

更多
徐至琦遭控詐騙怒控77姐說謊　「希望他去坐牢」告3大罪名

徐至琦遭控詐騙怒控77姐說謊　「希望他去坐牢」告3大罪名
大甲媽上轎典禮出意外！千里眼不慎掉落地面　民俗專家說話了

大甲媽上轎典禮出意外！千里眼不慎掉落地面　民俗專家說話了

為重病哥哥跪求媽祖庇佑　家屬撕心裂肺跪地祈求

為重病哥哥跪求媽祖庇佑　家屬撕心裂肺跪地祈求

狠繼父認了：衝動下「勒頸殺害」！　京都11歲男童慘死

狠繼父認了：衝動下「勒頸殺害」！　京都11歲男童慘死

大甲媽祖鑾轎起駕！信眾恭送出廟　9天8夜徒步進香啟航

大甲媽祖鑾轎起駕！信眾恭送出廟　9天8夜徒步進香啟航

熱門快報

天天看新聞送你去看演唱會

天天看新聞送你去看演唱會

即日起-6/2抽「KKBOX風雲榜門票」　帶你去小巨蛋看東海（DONGHAE）等大咖！

泰國行必買零食開箱

泰國行必買零食開箱

「文里補習班」開課啦！今天要來開箱各式「泰國行必買伴手禮」，泰好吃啦~

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面