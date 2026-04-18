嘉中102週年校慶　攜手校友打造「全台第1間」半導體實驗室

▲▼ 嘉中 102 週年校慶：半導體實驗室揭牌 傳承與創新邁向新局 。（圖／嘉義高中提供）

記者翁伊森／嘉義報導

國立嘉義高中今日隆重舉行 102 週年校慶，以「承百年薪火，啟科技新局」為主題，展現深厚的校友連結與領先全台的科技教育實力。活動亮點除表揚故宮院長蕭宗煌、警政署主秘呂新財等第 16 屆傑出校友外，全台首間高中「半導體實驗室」與活化重生的「陶壁樓」揭牌儀式，更象徵嘉中邁入轉型新紀元。

因應全球產業趨勢，嘉中不僅於 2024 年首創「半導體實驗班」，今日揭牌的實驗室更由校友方略董事長與王家麟醫師各捐贈 100 萬元成立。室內陳列世界先進捐贈之各尺寸晶圓，展現半導體工藝演進。校方同步推動「半導體人才培育計畫」，獲校友林坤銘、蕭錦堂慷慨解囊，累計勸募目標 500 萬元，將投入設備更新與弱勢學生扶助，確保學子不因經濟受限。

由世紀鋼董事長賴文祥捐資 850 萬元修建的「陶壁樓」今日同步啟用，該建物完美融合歷史陶壁保存與綠能永續理念，轉型為多元展演空間。此外，60 級與 75 級校友齊聚母校，不僅重溫同窗情誼，更合力捐助逾 165 萬元協助校園空調改善與獎學金。

校長陳元泰表示，嘉中在穩固醫學與科學優勢的基礎上，正積極回應國家產業需求，透過科技教育與校友資源的挹注，為南台灣培育兼具人文素養與未來競爭力的頂尖人才。