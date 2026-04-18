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5歲女童遭狼父性侵！4歲妹也被猥褻　妻不原諒法官重判9年10月

▲桃園市一名男子於2024年4月在住家對年僅5歲女兒兩度強制指侵、性侵得逞；同年5月再對4歲女兒撫摸下體強制猥褻得逞。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

▲桃園市一名男子於2024年4月在住家對年僅5歲女兒兩度強制指侵、性侵得逞；同年5月再對4歲女兒撫摸下體強制猥褻得逞。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市一名男子於2024年4月間趁家人無人之際，兩度對5歲女兒性侵得逞，同年5月再對另名4歲女兒撫摸下體強制猥褻得逞，妻子察覺丈夫獸行後堅持提告，桃園地檢署檢察官偵結依家暴妨害性自主案件起訴；桃園地院審理時，被告雖坦承犯行，辯稱已自首，應可減輕其刑，但妻子則不原諒，建請法官從重量刑，法官審結，依對於未滿十四歲之女子犯強制性交罪，共2罪，各處有期徒刑7年4月。又對於未滿十四歲之女子犯強制猥褻罪，處有期徒刑3年4月，應執行有期徒刑9年10月，仍可上訴。

檢警調查，35歲的男子於2024年4月中旬某日，在住處對年僅5歲女兒，明知尚無性觀念之認知，亦無表達同意或拒絕之性自主決定能力，竟在住處趁無人之際，在電腦室內兩度性侵得逞，以及在臥室，性侵5歲女兒得逞；同年5月某日上午，男子在住處之客廳內，徒手隔著褲子撫摸4歲女兒下體，以此方式強制猥褻得逞，案經2女童母親獲悉後，怒向桃園市警局婦幼警察隊報案提告，桃園地檢署檢察官偵結依家暴妨害性自主案件起訴。

桃園地院審理時，被告男子主張自己是自首應減刑，未被法官採信，法官審酌，男子明知2女童均為未滿14歲之幼童，並為其等之父親，竟2人尚未有性觀念年幼之時，分別對2人為強制性交、強制猥褻，且未與被害人達成和解及取得其等原諒，加上女童母親希望法官從重量刑，審結依兩項對於未滿十四歲之女子犯強制性交罪，各處有期徒刑7年4月。又對於未滿十四歲之女子犯強制猥褻罪，處有期徒刑3年4月，應執行有期徒刑9年10月，本案仍可上訴。

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