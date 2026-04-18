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與神同行拒菸檳！台南衛生局良皇宮宣誓　打造無菸健康城市

▲台南市衛生局於麻豆良皇宮舉辦拒菸檳宣誓活動，百人齊聚守護健康。（記者林東良翻攝，下同）

▲台南市衛生局於麻豆良皇宮舉辦拒菸檳宣誓活動，百人齊聚守護健康。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市衛生局18日在麻豆草店尾良皇宮代天府舉辦「與神同行，拒菸檳我最行」宣誓活動，結合在地宗教文化，號召市民遠離菸品與檳榔誘惑，現場逾百人齊聚，在保生大帝聖前共同立下健康誓約，場面莊重而熱絡。

▲台南市衛生局於麻豆良皇宮舉辦拒菸檳宣誓活動，百人齊聚守護健康。（記者林東良翻攝，下同）

活動由衛生局副局長黃文正與麻豆區長楊政舉共同出席，在「醫神」保生大帝見證下，帶領民眾宣誓拒絕菸檳，傳遞無菸無檳的生活理念。現場同步辦理簽署活動，象徵以虔誠之心向神明承諾，展現遠離不良習慣的決心，衛生局也致贈感謝狀予良皇宮，感謝廟方協力推動健康政策。

黃文正指出，檳榔已被證實為第一級致癌物，與口腔癌高度相關，而台灣口腔癌發生率與死亡率長期偏高，對有嚼檳榔及吸菸習慣的族群威脅甚大。他提醒民眾應善用政府提供的免費癌症篩檢資源，特別是曾有吸菸或嚼檳榔習慣者，更應定期接受口腔黏膜檢查，以達早期發現、早期治療。

▲台南市衛生局於麻豆良皇宮舉辦拒菸檳宣誓活動，百人齊聚守護健康。（記者林東良翻攝，下同）
衛生局進一步表示，4月25日將舉辦徒步進香活動，自麻豆草店尾良皇宮代天府出發，前往北區大觀音亭祀典興濟宮，透過行腳方式將拒菸檳理念融入生活，讓健康不只是口號，而是一步一步走出來的選擇。

▲台南市衛生局於麻豆良皇宮舉辦拒菸檳宣誓活動，百人齊聚守護健康。（記者林東良翻攝，下同）

此外，市府也持續提供口腔癌篩檢服務，凡18歲以上嚼檳榔（含已戒）之原住民，或30歲以上有吸菸、嚼檳榔（含已戒）者，每2年可享1次免費口腔癌篩檢。衛生局呼籲市民踴躍利用相關資源，為自己與家人的健康把關。

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