快訊／酒駕男撞安全島！標誌桿斷頭噴砸阿法　前擋破大洞畫面曝

▲ALPHARD休旅車擋風玻璃被安全島的號誌桿砸中，破了一個大動。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄市一名21歲馬姓男子今（18）日午間酒後駕車，行經燕巢區深興路時，疑因酒力發作不敵瞌睡蟲，整輛車直接「騎」上路中安全島，不僅路樹慘遭波及，島上一根標誌桿更硬生生被撞斷，宛如噴出的「飛彈」直接擊中對向車道一台有「運兵車」之稱的ALPHARD休旅車，無辜受害的林姓男子目睹鋼桿迎面砸中擋風玻璃，嚇得魂飛魄散，驚呼「差點見上帝！」

▲馬姓男子酒駕肇事。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

警方調查，馬男年僅21歲，今天中午12時許開車行經燕巢區深興路。當時正是正午時分，馬男疑因先前飲酒，神智不清導致車輛失控，發出「砰」一聲巨響後，猛力擦撞路中安全島，由於撞擊力道猛烈，立在島上的標誌桿瞬間被齊根撞斷，騰空飛起後劃過對向車道，精準墜落砸中林男駕駛的轎車擋風玻璃。

▲馬男酒駕撞上中央安全島。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

警消獲報趕抵現場，發現車頭凹陷、零件散落一地，所幸兩名駕駛皆無大礙，是不幸中的大幸。員警隨即對兩人實施酒測，林男酒測值為零，但闖禍的馬男呼氣酒精濃度竟高達1.09毫克，明顯超標。馬男眼見紙包不住火，這才低頭坦承酒後開車。

岡山分局表示，馬男行為已觸犯刑法公共危險罪，警方當場將他帶回，全案訊後依公共危險罪移送橋頭地檢署偵辦。