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工人修剪樹枝無視「黑冠麻鷺鳥巢狂晃」！　吳沙國中挨轟急蓋布

▲▼ 宜蘭縣吳沙國中請來工人修剪樹枝，黑冠麻鷺築在樹上的巢卻受到影響。（圖／翻攝自吳沙國中臉書）

▲吳沙國中請來工人修剪樹枝，黑冠麻鷺築在樹上的巢卻受到影響。（圖／翻攝自吳沙國中臉書）

記者黃資真／宜蘭報導

宜蘭縣吳沙國中17日請來廠商修剪校園樹枝，卻被拍下工人用樹枝逗弄在樹枝上築巢的黑冠麻鷺與4隻雛鳥，再用電鋸鋸斷鳥巢前端的枝幹，無樑畫面曝光後引發網路輿論撻伐。今(18日)凌晨校方回應，目前已緊急架設黑布協助遮蔭擋雨，並在樹木周圍架設封鎖線，禁止人員靠近，也會持續追蹤幼鳥生長情形。

畫面中黑冠麻鷺成鳥與雛鳥的巢就築在樹上，但工人依舊持工具鋸斷巢前方的樹枝，過程中巢也隨之擺動，搖搖欲墜的場景令人看了不禁捏一把冷汗；還有另一段畫面則是工人拿樹枝戲弄，相當誇張。

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原PO內文提到，起初母鳥本來有護雛的動作，但在電鋸步步進逼下，也只能拍拍翅膀飛走，目前雛鳥雖然還在巢裡，但上方已無遮蔽物，令人心疼，畫面曝光後也引發網友一面倒撻伐。

▲▼ 宜蘭縣吳沙國中請來工人修剪樹枝，黑冠麻鷺築在樹上的巢卻受到影響。（圖／翻攝自吳沙國中臉書）

宜蘭縣野鳥學會也PO文呼籲，鳥類繁殖期間，對環境變化非常敏感，修剪樹木、清除枝葉對人類而言或許只是日常管理，但對正在育雛的鳥類來說，可能直接影響牠們是否能順利將下一代撫育長大，強調「保育其實不一定需要做很多事，有時候，只是多留一點空間、不多做一步，就已經是很重要的幫助。」

吳沙國中今天凌晨發布聲明指出，目前已在鳥巢上方約80公分高的位置架設黑布遮蔭擋雨，同時該區域也停工，並在樹木周邊架設封鎖線，劃定明確的生態觀察保留區，嚴禁非相關人員進入，同步要求全體師生遠離該區域，切勿喧嘩、逗弄。

▲▼ 宜蘭縣吳沙國中請來工人修剪樹枝，黑冠麻鷺築在樹上的巢卻受到影響。（圖／翻攝自吳沙國中臉書）

吳沙國中承諾「校園不只是人類的教室，也是各種生物的家」，本次事件雖起因於工程疏忽，但也是一次寶貴的生命教育課，「校方將持續追蹤幼鳥的生長情形，直到牠們羽翼豐滿、順利離巢為止。我們再次感謝第一時間通報的師生與廠商的配合，後續將加強校園維護作業的標準流程，確保類似事件不再發生。」

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