雙北連線？沈伯洋影片助陣座談會　蘇巧慧：在任何位置都會鼓勵

▲新北市長參選人蘇巧慧。（圖／蘇巧慧辦公室提供）



記者杜冠霖／台北報導

綠委、新北市長參選人蘇巧慧持續加強陸戰力道，今（18日）與市議員卓冠廷舉辦鶯歌座談會，現場湧入1200位民眾，而外傳將代表民進黨參選台北市長的綠委沈伯洋也透過影片方式站台支持。蘇巧慧表示，沈伯洋是她的賓州大學學弟、，非常聰明且思辨邏輯清楚，在立院也有良好表現、任何事情都很快上手，不管未來沈伯洋位置是什麼，都會持續給予鼓勵，人選靜待黨中央決定。

蘇巧慧表示，過去鶯歌栽培出金牌選手林郁婷，讓大家津津樂道，她希望接下來鶯歌再出一次金牌市長，讓她擔任新北市長，用新觀念開創新時代，打造鶯歌文藝復興，從今天開始，她將和36位議員參選人，一場一場舉辦地方座談會，她也非常感謝卓冠廷率先響應，讓她首場座談會能夠從最熱情、最熟悉的鶯歌出發。

現場湧入多位民眾，蘇巧慧一一與現場支持者互動打招呼，也在台上和里長一同細數彼此在鶯歌共同爭取的政績，包括鶯歌車站增設電扶梯、設置鳳鳴簡易車站、鳳鳴滯洪池、爭取大漢溪堤外便道、鶯歌公有市場改善等建設，在中央爭取資源、議員在地方一同努力，再加上里長提供第一線的回饋，鶯歌才能夠越來越好。

蘇巧慧指出，這十年來她身為立法委員，能夠為地方爭取的建設她已經全力以赴，她希望成為新北市長後，能擘劃更好的市政，讓鶯歌鄉親可以更加安居樂業，包括增加鶯歌醫療量能、增設停車場、圖書館，再造鶯歌老街，甚至是讓鶯歌再度文藝復興。

蘇巧慧強調，十年前她爭取改善在地的鶯歌工商訓練環境，讓當時還是學生的拳擊選手林郁婷證明「鶯歌出金牌，台灣好將來」，接下來希望大家能繼續支持，讓鶯歌出一位能拚新北未來的「金牌市長」。

蘇巧慧表示，她身為新世代最有活力、創意和領導力的候選人，會用新觀念開創新時代，目前她已推出免費營養午餐、減輕醫療負擔、長輩假牙補助、敬老卡升級等六大福利政見，未來從產業發展、都市更新、觀光政策，到青年政見，她都會負責任的一件件提出。

卓冠廷表示，這幾年他和蘇巧慧努力為鶯歌爭取建設，為台灣發聲，大家現在搜尋鶯歌的新聞，有非常多都是蘇巧慧和他從地方、中央共同爭取，因為有中央、地方的經費共同挹注，才能一項一項建設接著翻新，「這些事情沒有蘇巧慧做不到」。