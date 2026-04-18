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桃園警掃蕩四色牌賭場！23阿公阿嬤級賭徒被逮　合計2000歲

▲桃警雷霆除暴設置路檢點8處、臨檢點19處。（圖／桃園警分局提供）

▲桃警雷霆除暴設置路檢點8處、臨檢點19處。（圖／桃園警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

桃園警察分局執行「雷霆除暴專案」，設置路檢點8處、臨檢點19處，動員警力104人，共查獲各類刑案153件、涉案人153人，其中小檜溪所在老舊公寓3樓查獲四色牌賭場，一舉逮捕23名阿公、阿嬤級賭徒，年齡合計近2000歲。

▲▼老舊公寓暗藏四色牌賭場　逮捕23名阿公阿嬤賭徒近2000歲。（圖／桃園警分局提供）

▲▼老舊公寓暗藏四色牌賭場，逮捕23名阿公、阿嬤賭徒近2000歲。（圖／桃園警分局提供）

▲▼老舊公寓暗藏四色牌賭場　逮捕23名阿公阿嬤賭徒近2000歲。（圖／桃園警分局提供）

從12日起一週的雷霆除暴專案勤務由警察局督察長許頌嘉主持勤前教育，他強調平日應持續落實教育訓練，透過真實案例強化應變能力，提升員警執勤專業與處理突發狀況之能力，在兼顧勤務之餘做好自我照護，共同守護社會治安與民眾安全。

本次專案勤務規劃縝密，設置路檢點8處、臨檢點19處，並由警察局交通警察大隊、保安警察大隊及刑警大隊支援，合計動員警力104人，展現強力打擊犯罪決心。此外，桃園市政府衛生局、建管處及環保局亦派員共同參與本次專案，針對酒店、汽車旅館等易滋生治安疑慮場所進行聯合查察，並著重於掃蕩賭場等違法營業場所。

在掃蕩賭博犯罪方面，今年度已查獲職業賭場5案、賭客90人，查扣賭資新臺幣108萬餘元，有效打擊地下賭博活動，展現警方淨化治安的決心。專案期間，查獲70歲邱姓男子在桃園區大連一二街舊公寓3樓，經營之四色牌職業賭場，查獲賭資及抽頭金22萬餘元，幾乎是阿公、阿嬤級別的賭客23名，年齡加起來近2000歲。

本次專案期間成果豐碩，共查獲各類刑案153件、涉案人153人，其中包含一般刑案78件82人、竊盜6件6人、毒品22件22人、通緝23件19人、詐欺11件11人及公共危險13件13人，有效遏止犯罪發生，展現警方強力執法作為。

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