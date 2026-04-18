烈日下撿垃圾！台電號召企業挺進林園　狂掃1.5噸海廢守護海洋

▲▼台電高雄區處今（18）日揪團企業志工前進林園紅樹林生態區淨灘。（圖／記者陳宏瑞翻攝，下同）

記者陳宏瑞／高雄報導

台電高雄區處今（18）日揪團企業志工前進林園紅樹林生態區淨灘，現場動員數百人頂著烈日彎腰撿拾，短短一個上午就清出逾1.5公噸海洋廢棄物，寶特瓶、玻璃瓶與魚鉤堆成小山，海洋污染問題一覽無遺。

這場淨灘行動由台電高雄區處處長黃志榮帶隊，並攜手財團法人福智文教基金會及23家企業共襄盛舉，總計出動72名志工、吸引約830人參與。眾人沿著海岸線「地毯式」清理，最終清出1,534.69公斤垃圾，數量相當驚人。

黃志榮表示，穩定供電固然是台電的首要任務，但也持續投入企業社會責任，透過實際行動喚起社會對海洋污染的重視，尤其塑膠廢棄物對生態的長期傷害不容忽視。他也指出，現場同步設置宣導攤位，推廣電子帳單與台電APP，鼓勵民眾從日常落實節能減碳。

台電指出，淨灘活動已邁入第7年，過去足跡遍及阿公店溪出海口、月牙灣等地，今年特別選在林園紅樹林生態區，主要因該處擁有三個出海口，海廢易隨潮流聚集，加上尚未納入官方清理系統，環境壓力沉重，急需人力投入。

今天上午，志工們全副武裝上陣，帽子、袖套、防曬裝備一樣不少，沿岸彎腰撿拾不喊苦。台電員工也直呼，以往多是個人報名參加，今年能與同事一起守護海洋，更有成就感。主辦單位最後頒發感謝狀，肯定台電與企業的投入，也盼透過持續淨灘，讓環保意識在民間持續發酵。