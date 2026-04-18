　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

美軍中東前線「餐盤慘況」！曝伙食僅碎肉＋玉米餅　軍眷抱怨挨餓

▲▼川普政府從駐日美軍調派至中東參與伊朗戰事，軍隊伙食內容被公開。（圖／翻攝自X）

▲川普政府從駐日美軍調派至中東參與伊朗戰事，軍隊伙食內容被公開。（圖／翻攝自X，下同）

記者羅翊宬／綜合報導

美軍在伊朗戰事延燒之際，傳出中東前線餐食疑似短缺與品質不佳爭議。兩棲突擊艦「的黎波里號」、航空母艦「林肯號」的餐盤照片曝光後引發軍眷震驚，從照片看起來伙食似乎不太豐盛，甚至有家屬指控官兵疑似挨餓，同時美國軍郵因戰事全面暫停導致大量包裹卡關未能送達。

根據《今日美國》等外媒，有軍眷收到在前線服役親人的照片，顯示艦上餐食內容相當簡陋。畫面中，「的黎波里號」餐盤僅見少量碎肉與對折玉米餅；「林肯號」則出現少量煮紅蘿蔔、一塊乾硬肉排，以及灰色加工肉品，份量甚至未填滿餐盤，引發外界對前線後勤狀況的質疑。

報導指出，隨著戰事持續，美軍部署在中東的艦艇官兵生活補給緊縮情況也逐漸浮現。有士兵透過與家人的訊息透露，船上新鮮蔬果早已短缺，甚至連咖啡機也已經故障，部分人員形容「食物會平均分配」，整體供應狀況吃緊，士氣恐受到影響。

▲▼川普政府從駐日美軍調派至中東參與伊朗戰事，軍隊伙食內容被公開。（圖／翻攝自X）

軍眷方面則開始自發性寄送大量補給物資，包括糖果、餅乾、維他命、牙膏、衛生用品、襪子與娛樂用品等，希望協助親人撐過長期部署。不過從4月起，美國郵政與軍郵系統因空域封閉與戰爭造成物流受阻，宣布暫停寄往27個軍事郵遞區號的服務，所有包裹改為暫存，導致大量物資無法送達前線。

多名家屬表示，即便包裹已寄出數週，仍停留在物流途中，甚至有物資已抵達日本東京，卻遲遲無法轉運至艦艇。一名德州母親透露，家中已花費約2000美元寄送補給給在「的黎波里號」服役的兒子，但至今仍未收到任何回應，讓她相當焦慮。

對於外界質疑，美國國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）強調相關報導並不屬實，表示已確認林肯號與的黎波里號皆具備30天以上的食物補給，並稱海軍後勤系統每日監控補給狀況，強調軍方並未出現缺糧問題。

美國海軍也同步澄清，表示具備長期海上作戰所需的物流能力，並強調因戰事暫停的郵件與包裹配送已解除限制，將持續支援前線官兵需求。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

04/17 全台詐欺最新數據

更多新聞
512 1 5535 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
晚了4.5hrs大甲媽進彰化　過民生地下道時間曝...警方戒
快訊／16歲少年溺水　失去呼吸心跳
解放軍公布日本驅逐艦通過台海畫面
Jisoo親哥正臉曝光！肌肉壯碩
快訊／伊朗革命衛隊：恢復對荷莫茲海峽控制
LINE爆災情「無法傳送照片」　官方道歉說明了

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

行動電源爆炸！美75歲阿嬤「放腿上充電慘死」　Casely二度召回

南韓動物園「2歲公狼脫逃9天」終落網！　胃裡挖出魚鉤

Cos七龍珠角色慘了！　菲律賓男童身上都是漆洗不掉

伊朗批美國違反協議　革命衛隊：恢復控制荷莫茲海峽

331童染HIV！巴基斯坦醫院爆疏失　BBC臥底直擊：針筒重複使用

美軍中東前線「餐盤慘況」！曝伙食僅碎肉＋玉米餅　軍眷抱怨挨餓

油輪船隊通過荷莫茲海峽！　多艘油輪跟進

東京路邊砍人！兇嫌口袋「藏沾血折疊刀」落網　撞到人引殺機

球迷坐場邊「狂揉女伴雙乳」！抓奶全程被轉播　荒謬行徑遭轟

快訊／日本再度發生「淺層地震」　立山黑部纜車暫停行駛

徐至琦遭控詐騙怒控77姐說謊　「希望他去坐牢」告3大罪名

大甲媽上轎典禮出意外！千里眼不慎掉落地面　民俗專家說話了

為重病哥哥跪求媽祖庇佑　家屬撕心裂肺跪地祈求

狠繼父認了：衝動下「勒頸殺害」！　京都11歲男童慘死

大甲媽祖鑾轎起駕！信眾恭送出廟　9天8夜徒步進香啟航

大甲地瓜球闆娘封奶了！嬌喊：不想再穿那麼少　粉絲大呼可惜

白沙屯媽祖太神　鑾轎轉向孝媳！2天找到失蹤婆婆　夢中送男嬰！結紮男竟再得子

求白沙屯媽尋獲婆婆遺體！孝媳淚曝兩難心情：媽媽真的不在了

春雨鋒面「午後熱力」加持！　北東轉雨一路下到晚上

李乾龍「追蹤器」僅是防丟定位器！　綠委轟藍營惡意栽贓應道歉

行動電源爆炸！美75歲阿嬤「放腿上充電慘死」　Casely二度召回

南韓動物園「2歲公狼脫逃9天」終落網！　胃裡挖出魚鉤

Cos七龍珠角色慘了！　菲律賓男童身上都是漆洗不掉

伊朗批美國違反協議　革命衛隊：恢復控制荷莫茲海峽

331童染HIV！巴基斯坦醫院爆疏失　BBC臥底直擊：針筒重複使用

美軍中東前線「餐盤慘況」！曝伙食僅碎肉＋玉米餅　軍眷抱怨挨餓

油輪船隊通過荷莫茲海峽！　多艘油輪跟進

東京路邊砍人！兇嫌口袋「藏沾血折疊刀」落網　撞到人引殺機

球迷坐場邊「狂揉女伴雙乳」！抓奶全程被轉播　荒謬行徑遭轟

快訊／日本再度發生「淺層地震」　立山黑部纜車暫停行駛

女子停車塲找路人借錢　身份曝光竟是台正妹女星

明晨最涼18度「周一回暖」　周四鋒面掃台

每天都在補水卻越喝越腫？6種「偽健康飲料」一次看

王建民曝余謙轉中繼原因：盼發揮最大效益　平野揭壓制關鍵

白沙屯媽祖進香「為何沒傳出鬧事？」　信徒揭3原因：摩擦較少

晚了4.5hrs大甲媽進彰化　過民生地下道時間曝...警方戒備中

快訊／台東金崙溪傳意外！親友相約戲水　16歲少年溺水命危

三上悠亞又來應援！　蔣淯安15分4籃板6助攻率夢想家33分大勝

行動電源爆炸！美75歲阿嬤「放腿上充電慘死」　Casely二度召回

旅行包夢幻清單！RIMOWA硬殼包帶出門會被問爆、文青控必收Montblanc

【白沙屯進香這一幕太暖】背風扇卻不是吹自己！網友：好人一生平安

國際熱門新聞

球迷坐場邊「狂揉女伴雙乳」！抓奶全程被轉播

正妹潑水節「遭下迷姦藥」昏迷！兇手疑水槍

荷莫茲20艘船「遭卡關、折返」！伊朗又祭新規定　

伊朗開放荷莫茲海峽！道瓊狂飆破1000點

油輪船隊通過荷莫茲海峽！　多艘油輪跟進

伊朗開放荷莫茲海峽！川普狂發11篇文

伊朗提一條件　再度威脅：封鎖荷莫茲海峽

美國11科學家接連死亡失蹤　白宮要查了

伊朗革命衛隊：恢復對荷莫茲海峽控制

快訊／川普：伊朗全面開放荷莫茲海峽

即／日本再「淺層地震」　立山黑部纜車停駛

台女走私4kg喪屍煙彈被逮！日本史上最大宗

醫師切錯器官！　70歲患者大出血身亡

若伊朗22日未達協議　川普威脅投彈轟炸

更多熱門

相關新聞

油輪船隊通過荷莫茲海峽！　多艘油輪跟進

油輪船隊通過荷莫茲海峽！　多艘油輪跟進

路透、以色列時報報導，油輪船隊18日穿越荷莫茲海峽，這是美國和以色列對伊朗發動戰爭7周以來，荷莫茲海峽首次出現的大規模船隻動態。根據船隻追蹤資料顯示，船隊從波斯灣駛出，通過荷莫茲海峽。

球迷坐場邊「狂揉女伴雙乳」！抓奶全程被轉播

球迷坐場邊「狂揉女伴雙乳」！抓奶全程被轉播

川普：很快公布首批UFO文件

川普：很快公布首批UFO文件

若伊朗22日未達協議　川普威脅投彈轟炸

若伊朗22日未達協議　川普威脅投彈轟炸

美國11科學家接連死亡失蹤　白宮要查了

美國11科學家接連死亡失蹤　白宮要查了

關鍵字：

北美要聞國際軍武美伊開戰美軍中東伊朗伙食林肯號

讀者迴響

熱門新聞

Jisoo親哥妻崩潰出面！全身傷家暴照曝光：逼迫吞X、強硬從後面來

即／女駕駛開車「整台衝進85度C」！　男客人慘被撞死

台女星瞞10年真相「兒子已30歲」

球迷坐場邊「狂揉女伴雙乳」！抓奶全程被轉播

正妹潑水節「遭下迷姦藥」昏迷！兇手疑水槍

現場慘況曝光！71歲嬤「要停車卻衝進85度C」　撞死用餐客

柯文哲被噴辣椒水　2分鐘影片還原現場

日職驚悚一幕！現場急抬擔架

大甲媽上轎「金精將軍」不慎掉地上　

Jisoo親哥爆性侵！私約直播主「家中試圖硬上」　上銬畫面曝光

奪命瞬間曝光！71歲嬤轉進85度C突加速　撞進店內釀1死

荷莫茲20艘船「遭卡關、折返」！伊朗又祭新規定　

即／台中大貨車撞機車！　80歲嬤「雙腿慘被輾斷」亡

Threads「長按小飛機」隱藏功能曝！ 釣出負責人回應

很容易暈船的三大星座！

更多

最夯影音

更多
徐至琦遭控詐騙怒控77姐說謊　「希望他去坐牢」告3大罪名

徐至琦遭控詐騙怒控77姐說謊　「希望他去坐牢」告3大罪名
大甲媽上轎典禮出意外！千里眼不慎掉落地面　民俗專家說話了

大甲媽上轎典禮出意外！千里眼不慎掉落地面　民俗專家說話了

為重病哥哥跪求媽祖庇佑　家屬撕心裂肺跪地祈求

為重病哥哥跪求媽祖庇佑　家屬撕心裂肺跪地祈求

狠繼父認了：衝動下「勒頸殺害」！　京都11歲男童慘死

狠繼父認了：衝動下「勒頸殺害」！　京都11歲男童慘死

大甲媽祖鑾轎起駕！信眾恭送出廟　9天8夜徒步進香啟航

大甲媽祖鑾轎起駕！信眾恭送出廟　9天8夜徒步進香啟航

熱門快報

天天看新聞送你去看演唱會

天天看新聞送你去看演唱會

即日起-6/2抽「KKBOX風雲榜門票」　帶你去小巨蛋看東海（DONGHAE）等大咖！

泰國行必買零食開箱

泰國行必買零食開箱

「文里補習班」開課啦！今天要來開箱各式「泰國行必買伴手禮」，泰好吃啦~

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面