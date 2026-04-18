美軍中東前線「餐盤慘況」！曝伙食僅碎肉＋玉米餅　軍眷抱怨挨餓

▲川普政府從駐日美軍調派至中東參與伊朗戰事，軍隊伙食內容被公開。（圖／翻攝自X，下同）

記者羅翊宬／綜合報導

美軍在伊朗戰事延燒之際，傳出中東前線餐食疑似短缺與品質不佳爭議。兩棲突擊艦「的黎波里號」、航空母艦「林肯號」的餐盤照片曝光後引發軍眷震驚，從照片看起來伙食似乎不太豐盛，甚至有家屬指控官兵疑似挨餓，同時美國軍郵因戰事全面暫停導致大量包裹卡關未能送達。

根據《今日美國》等外媒，有軍眷收到在前線服役親人的照片，顯示艦上餐食內容相當簡陋。畫面中，「的黎波里號」餐盤僅見少量碎肉與對折玉米餅；「林肯號」則出現少量煮紅蘿蔔、一塊乾硬肉排，以及灰色加工肉品，份量甚至未填滿餐盤，引發外界對前線後勤狀況的質疑。

報導指出，隨著戰事持續，美軍部署在中東的艦艇官兵生活補給緊縮情況也逐漸浮現。有士兵透過與家人的訊息透露，船上新鮮蔬果早已短缺，甚至連咖啡機也已經故障，部分人員形容「食物會平均分配」，整體供應狀況吃緊，士氣恐受到影響。

軍眷方面則開始自發性寄送大量補給物資，包括糖果、餅乾、維他命、牙膏、衛生用品、襪子與娛樂用品等，希望協助親人撐過長期部署。不過從4月起，美國郵政與軍郵系統因空域封閉與戰爭造成物流受阻，宣布暫停寄往27個軍事郵遞區號的服務，所有包裹改為暫存，導致大量物資無法送達前線。

多名家屬表示，即便包裹已寄出數週，仍停留在物流途中，甚至有物資已抵達日本東京，卻遲遲無法轉運至艦艇。一名德州母親透露，家中已花費約2000美元寄送補給給在「的黎波里號」服役的兒子，但至今仍未收到任何回應，讓她相當焦慮。

對於外界質疑，美國國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）強調相關報導並不屬實，表示已確認林肯號與的黎波里號皆具備30天以上的食物補給，並稱海軍後勤系統每日監控補給狀況，強調軍方並未出現缺糧問題。

美國海軍也同步澄清，表示具備長期海上作戰所需的物流能力，並強調因戰事暫停的郵件與包裹配送已解除限制，將持續支援前線官兵需求。