汛期前備戰！南消四大隊聯手5區公所操舟訓練　強化水患應變戰力

▲台南市消防局第四大隊於堤塘湖辦理膠筏操作訓練，聯合5區公所強化防災應變能力。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

雨季還沒到，但防災早就啟動，台南市消防局第四救災救護大隊18日於新市區堤塘湖，聯合安定、新化、善化、左鎮、大內等5區公所，辦理「管（膠）筏操作教育訓練」，動員超過75名防災人員與多艘船艇投入實作演練，強化汛期來臨前的整體應變量能。

此次訓練以「會操作、能支援」為核心，針對區公所防災人員進行膠筏實務操作訓練。消防局指出，當颱風豪雨造成大範圍積淹水時，消防人力多集中於高風險搜救任務，若能由區公所與在地里長等人員協助運送物資，將有助於縮短支援時間、穩定災區狀況。

課程內容涵蓋船外機掛載、船槳操作技巧、救生設備使用規範，以及膠筏基礎保養與維修等重點，透過分組實地演練，讓參與人員熟悉整體流程，確保災害發生時設備能迅速投入運作，達到「拉得出、動得了、救得快」的目標。

第四大隊大隊長蔡國保表示，近年極端氣候影響明顯，短時間強降雨容易造成積淹水災情，透過汛期前的聯合訓練，可強化區公所與地方防災人員的協作默契。當地方具備自主應變能力，不僅能安撫民眾，也能讓消防專業救援資源更集中於關鍵任務。

消防局長楊宗林強調，水上救援與操作技能是防救災人員的重要基本功，唯有透過持續訓練與精進，才能在災害發生時迅速應對，守護市民生命財產安全。



市長黃偉哲也對此次跨單位合作表示肯定，指出區公所在災害應變中扮演第一線角色，透過平時訓練與經驗交流，能建立更扎實的防災體系，為打造台南成為韌性城市奠定基礎。