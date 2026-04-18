南消防汛超前部署！第五大隊車巡易淹水區　船艇整備強化救災戰力

▲台南市消防局第五大隊辦理水災超前部署演練，集結人車與船艇強化救災量能。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

雨還沒下，但該準備的，早就開始動了。台南市政府消防局第五救災救護大隊18日辦理「水災超前部署演練」，結合人員集結、船艇整備與實地車巡，全面盤點轄內易淹水區域，強化第一時間應變能力，讓救災不只是反應，更是提前布局。

此次演練不只停在場地操練，而是直接「開進現場」。消防人員駕駛救災車輛，深入轄內低窪與易淹水路段進行車巡，逐一確認災時可能受影響的道路與動線。透過實地走訪，重新建立第一線的地理記憶，避免真正災害發生時，因路況不明而延誤黃金救援時間。

同時，現場也完成各分隊人員、救災車輛及救生船艇的集結整備，並同步進行保全戶訪視，將原本分散的救災資源，從「點」串連成「線」，再擴展為「面」，讓整體防救災體系更完整、更有彈性。

消防局長楊宗林表示，打造讓市民安心的生活環境，關鍵就在平時的準備。透過持續演練與環境巡查，不僅能提升救災效率，也能讓防災觀念深入社區各角落，進一步保障民眾生命安全。

第五救災救護大隊長陳坤宗指出，熟悉轄區易淹水區域，是快速救災的基礎。唯有透過不斷演練與實地檢視，才能在關鍵時刻做出最精準的判斷與調度，提升整體應變韌性。