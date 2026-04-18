奇幻降臨台南東橋！《卡隆傳說》沉浸式冒險登場　親子、市集一次玩翻

▲台南永康東橋舉辦《卡隆傳說》沉浸式奇幻活動，吸引親子與民眾熱情參與。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南永康東橋18、19日連續兩天化身奇幻舞台，大型戶外沉浸式活動《卡隆傳說》在三發滙世界卡隆莊園前廣場熱鬧登場，結合中古世紀、騎士文化與實境互動，打造一場讓民眾「走進故事裡」的冒險體驗，吸引不少親子家庭與年輕族群參與。

本次活動由市府觀光旅遊局、社會局、教育局及永康區公所、永康分局等單位指導，並由東橋社區管委會聯合會與康橋商圈發展協會主辦，整體規模被形容為東橋歷來最盛大的主題活動之一。

活動以歷史人物「卡隆」的傳說為靈感，融入騎士精神與奇幻元素，透過場景設計與互動體驗，讓參與者不只是逛市集，而是直接「成為故事的一部分」。18日下午登場的「見習騎士團誓師大會」，由16世紀風格騎士團華麗現身揭開序幕，搭配恐龍大軍、毛毛怪隊伍、舞團演出與大型小丑泡泡秀，營造出宛如穿越時空的熱鬧氛圍。

東橋社區管委會聯合會理事長邱鵬勳表示，這是東橋首次大規模結合歷史文化、實境解謎與親子互動的創新嘗試，希望讓民眾在參與過程中留下「真的有玩進去」的記憶點，同時帶動地方商圈與社區活力。

永康議員參選人卞宗康說，相信每位為人父母者，都希望自己的孩子在成長的過程中，除了在學校內的學習教育之外，還能擁有建立在安全上的社區環境以及友善的生活空間，像今天這樣閤家參與的家庭活動，就是一座最幸福的城市的表徵。



活動主打三大亮點，從不同年齡層切入：首先是「見習騎士試煉大會」，鎖定3至12歲親子族群，設計實體闖關遊戲，現場報名即可參加，完成任務還能獲得限量紀念品，數量1500份、送完為止。

第二為「金色羽毛神秘事件」，則是為16歲以上民眾設計的戶外實境解謎遊戲，參與者需透過觀察、推理與劇情拼湊，逐步揭開故事真相。活動規劃四條獨立劇情線，讓玩家可組隊挑戰，體驗約3小時的沉浸式推理解謎。第三項「金幣尋寶」則將整個活動區變成大型遊戲場域，民眾在探索過程中可找到隱藏金幣，並直接折抵市集與合作店家消費，邊玩邊用、增加參與樂趣。

除了主題活動外，現場也設有特色市集，集結美食、文創與遊戲攤位，讓民眾從白天逛到晚上仍意猶未盡。主辦單位表示，希望透過這類大型社區活動，讓東橋地區從居住空間進一步轉型為具有文化與觀光吸引力的生活場域。