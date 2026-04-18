百年戲脈回歸！明華園進駐「戲巢藝術館」　台南再添文化新地標

▲明華園戲劇總團舉行「戲巢藝術館」開幕宣告記者會，象徵台南全新表演藝術基地啟動。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

百年戲脈，在台南重新落地、生根，然後準備再一次向外發聲，明華園戲劇總團18日舉行「戲巢藝術館」開幕宣告記者會暨慶典活動，由團長陳勝福偕同副市長葉澤山及多位民代、地方人士出席，現場以經典演出《百仙齊賀》搭配九天民俗技藝團鼓陣揭開序幕，氣勢磅礡，也象徵這座承載歷史記憶的空間，正式轉型為台南嶄新的表演藝術基地。

台南市長黃偉哲表示，台南作為文化首都，不只保存文化，更要讓文化「活下去」。市府長期透過空間活化、資源挹注與政策支持，協助藝文團隊持續創作與傳承，「戲巢藝術館」的成立，不只是硬體建設完成，而是城市文化治理的重要里程碑，代表台南對傳統藝術永續發展的投入與決心。

副市長葉澤山指出，隨著城市發展，許多舊有空間逐漸退役，市府積極推動再利用，讓文化進駐、讓建築重生。他強調，「戲巢藝術館」不僅是文化資產活化案例，更讓原本遙遠的傳統戲曲，走進市民生活，變得可親近、可參與。文化局補充，該案自109年推動委外營運，並於110年投入近1200萬元進行耐震補強，歷經疫情挑戰，最終完成整建，展現公私協力成果。

作為台灣最具代表性的歌仔戲團之一，明華園戲劇總團長年活躍國際舞台，曾多次赴歐洲、美洲及亞洲巡演，將台灣傳統戲曲推向世界。此次進駐「戲巢藝術館」，不只是據點轉移，更像是一種回家——回到歌仔戲的重要發源地台南，延續文化血脈，也重新定位城市在文化版圖上的角色。

團長陳勝福表示，「戲巢藝術館」未來將肩負空間營運、教育推廣及文化觀光三大任務，並作為人才培育基地，系統性推動歌仔戲傳習，讓更多年輕世代接觸並投入傳統戲曲，為文化延續注入新動能。文化局指出，場館將以「展演、教育、體驗」為核心，打造一處讓民眾能「看戲、學戲、親近戲」的多功能文化場域。

回顧明華園戲劇總團自1929年創立於台南，從廟埕野台一路走進國家劇場，再跨足國際舞台，近百年來不斷創新轉型。如今再度回到起點進駐「戲巢藝術館」，不只是歷史的回聲，更像是一段新的起跑——傳統，沒有停在過去，而是在此刻重新被點燃。

市府表示，未來將持續以「戲巢藝術館」為核心據點，深化與藝文團隊合作，推動文化扎根與藝文觀光發展，透過跨域整合與資源投入，打造多元共融的表演藝術環境，讓台南在國際文化舞台上持續發光。