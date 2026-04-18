把美帶回家！南市勞工局推花藝課程　學員親手創作提升生活質感

▲台南市勞工局於曾文園區開辦生活花藝課程，學員動手創作體驗美學生活。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

春天開了，花也醒了，人心其實更早就想透口氣。台南市政府勞工局18日在麻豆曾文市政願景園區開辦「生活花藝」課程，邀請艾華植藝工作室創辦人蔡玉娟授課，帶領學員從花材、線條到構圖，一步步完成屬於自己的花藝作品，把美學悄悄種進日常生活。

這場課程不走艱深路線，反而從「看得懂、做得到」出發。此次以「直立設計」為主題，選用具向上生長特性的花材，透過簡單但有層次的排列，呈現出「步步高升」的意象。課堂上，學員一邊聽講解、一邊動手操作，從陌生到熟悉，從雜亂到成形，那個過程，本身就很有記憶點。

蔡玉娟以淺顯方式說明植物基礎與花藝概念，強調花藝不只是裝飾，而是一種生活選擇。她提到，現代人對生活美感的需求越來越高，花藝不僅能紓壓，也能讓人重新感受「慢下來」的節奏；當作品擺進家裡，那不是擺設，是一種每天都會被提醒的生活態度。

有學員分享，原本只是抱著試試看的心態參加，但在實際操作後發現，透過手作過程能讓心情沉澱，也更專注在當下，「完成作品那一刻，其實有點感動」。

勞工局長王鑫基也到場關心，並準備台南在地安平豆花慰勞講師與學員。他表示，勞工局持續透過南門勞工育樂中心推動多元學苑課程，其中結合藝文與美學的內容特別受到歡迎，「生活花藝」正是希望讓學習不只停在技能，而是進入生活。



王鑫基指出，相關課程將於5月16日及6月13日持續開辦，未來也會規劃更多元的學習內容，讓勞工朋友在工作之外，仍能找到屬於自己的節奏與出口，慢慢累積成一種更有質感的生活方式。