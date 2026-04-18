找工作來這場！台南勞工局辦徵才活動　逾千職缺涵蓋科技、零售與運輸業

▲台南市勞工局於東區和平里活動中心舉辦中型徵才活動，釋出逾千職缺吸引民眾到場求職。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市勞工局18日上午在東區和平里活動中心舉辦2026年「台南好生活 台南呷頭路」第1場中型徵才活動，集結27家企業設攤徵才，包括科技製造、零售服務、交通運輸及飯店業等多元產業，一口氣釋出1041個工作機會，吸引不少求職民眾到場面試，現場氣氛熱絡。

本次參與廠商陣容橫跨各產業，包括台灣矽科宏晟科技、官田鋼鐵、全家便利商店、台南紡織、興南客運、統聯客運、全聯實業、牛頭牌（好帝一食品）、台灣大創（DAISO）等知名企業，提供從基層到專業技術職缺，讓不同背景的求職者都能找到合適機會。

勞工局指出，此次徵才活動不只是媒合職缺，更結合多項就業輔導服務，現場設置「CPAS職業適性診斷」及「履歷健診」，協助求職者從自我了解出發，提升求職競爭力。透過專業顧問解說，求職者可掌握自身性格特質與適合職務，並透過一對一面談優化履歷與自傳，補強求職準備。

其中一名求職者蔡小姐分享，透過CPAS測驗與顧問說明，對自己的職涯方向有更清楚的認識，未來規劃朝人力資源領域發展，並考慮報考就業服務乙級證照，為職涯加分，「這次來真的收穫滿滿，不只是找工作，也更了解自己」。

勞工局長王鑫基表示，台南市今年已辦理超過70場徵才活動，持續透過多元就業服務平台，協助企業覓才、民眾就業，同時也關注中高齡與高齡就業需求。本次活動亦邀請台南市銀髮人才服務據點進駐，提供中高齡者與高齡者就業諮詢，協助職涯再出發。

勞工局進一步指出，後續徵才活動將接續展開，4月20日於新市區、4月21日於永康區、4月22日於中西區及佳里區、4月23日於麻豆區、4月24日於善化區皆有場次，持續提供在地就業機會。相關資訊可洽（06）6330820，歡迎有求職需求的民眾把握機會踴躍參加。