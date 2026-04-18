被噴辣椒水！柯文哲隔了1天還在流眼淚　籲社會和諧政黨和解

記者唐詠絮、郭玗潔／彰化報導

民眾黨前主席柯文哲與市議員參選人劉芩妤17日在台中逢甲夜市掃街拜票時，突遭不明人士以辣椒水攻擊，至少20人身體不適、不斷咳嗽，柯文哲今(18日)繼續於彰化展開長達17小時的鐵人助選行程。對於昨日被噴辣椒水，柯文哲表示「眼睛還在流眼淚」，認為台灣社會近年對立情緒升高，希望社會和諧、政黨和解，並呼籲各界保持理性與克制。

▲昨日被噴辣椒水，柯文哲今掃街指著右眼說「現在還在流眼淚」。（圖／記者唐詠絮翻攝）

柯文哲今日展開彰化鐵人助選行程，從清晨至深夜，長達超過17小時馬拉松式走訪基層，陪同多位候選人掃街拜票。對於前一日晚間於逢甲夜市遭噴灑辣椒水事件，柯文哲表示雖仍略感不適、「眼睛還在流眼淚」，但不影響行程，堅持完成所有助選安排。

柯文哲一早即前往和美市場，陪同議員候選人蘇智弦掃街拜票，然而又有民眾舉牌嗆聲「臭卒仔」。柯文哲表示，台灣社會近年對立情緒升高，一旦被激化就難以收拾，強調「社會和諧、政黨和解」是民眾黨一貫主張，呼籲各界保持理性與克制，不要刻意製造衝突。

柯文哲也在中午轉往芳苑鄉，一邊品嚐在地小吃蚵嗲，一邊談及媒體環境。他認為，輿論長期反覆渲染不實訊息，容易影響民眾觀感，並舉例指出，曾有民調顯示，民眾對他的清廉形象的質疑比例明顯上升，認為這正是長期訊息操作的結果，並反問「要查錢，錢在哪裡？」強調應回歸事實、理性討論。

另外，針對外界關注彰化縣長選舉「藍白合作」議題，柯文哲表示，自己目前並未參與黨務運作，定位是「最佳輔選員」，相關提名與合作事宜，皆由黨主席黃國昌統籌規劃。