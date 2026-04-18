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白沙屯媽祖百萬人進香！垃圾問題成焦點　志工：真的來不及清

記者黃彥傑、陳以昇／彰化報導

每年吸引數十萬信徒參與的白沙屯媽祖進香，今年再度掀起熱潮，光正式報名的信徒就超過46萬，實際參與的民眾可能高達百萬，卻也因沿途垃圾問題引發爭議。有網友在社群平台質疑，活動恐收取高達3億的報名費，為何不編列其中10%經費委託專業清潔公司處理善後，減少對沿線居民的困擾，成為今年媽祖進香的另一個焦點。

▲▼環保志工沿途打掃。（圖／記者黃彥傑攝）

▲環保志工沿途打掃。（圖／記者黃彥傑攝）

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對此，實際參與進香的環保志工出面說明，目前已有超過百位志工自發性投入清潔行列，從進香第一天起便隨隊前行，沿路撿拾垃圾並進行分類，再交由環保車清運。志工表示，大家多半是利用自身時間投入服務，希望為媽祖進香盡一份心力，也減輕地方負擔。

▲▼環保志工沿途打掃。（圖／記者黃彥傑攝）

▲環保志工將沿途垃圾收集分類。（圖／記者陳以昇攝）

然而志工也坦言，清潔行動畢竟有其限制，由於隊伍行進路線綿長且隨時可能變動，志工人力主要集中在媽祖行經的主要路線上，若信眾進入周邊巷弄休息或活動，所產生的垃圾就較難立即處理，「不是不想清，而是真的人力無法全面顧及」志工強調。

部分地方居民則反映，進香帶來的人潮確實促進地方經濟，但垃圾、噪音與環境負擔也隨之增加，盼相關單位能提出更完善的配套措施。對於「報名費應用於清潔外包」的建議，也有民眾認為值得討論，認為若能制度化處理環境問題，將有助於活動永續發展。

▲▼環保志工沿途打掃。（圖／記者黃彥傑攝）

▲環保志工在媽祖行經主要路線上打掃。（圖／記者黃彥傑攝）

宗教盛事與環境維護如何取得平衡，已成為今年進香活動的關注焦點。專家指出，大型活動除仰賴志工，更需制度與資源投入，包括垃圾減量宣導、流動廁所配置及清潔機制規劃，才能在信仰與公共利益之間找到更好的解方。

▲▼環保志工沿途打掃。（圖／記者黃彥傑攝）

▲百位志工自發性投入清潔行列。（圖／記者黃彥傑攝）

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