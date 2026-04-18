川普：UFO文件「非常有趣」　很快就會公布第一批資料

▲美國總統川普。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

美國總統川普17日表示，政府在審查UFO相關資料過程中發現許多「非常有趣」的文件，預計第一批資料將很快就會公布。

路透報導，川普早在今年2月就已下令美國各政府機構，開始公開與UFO、不明空中現象以及外星生命相關的政府檔案，理由是民眾對此議題高度關注。

川普17日現身保守派團體「轉折點美國」（Turning Point USA）舉辦的活動，稱「我必須說，我們發現了很多非常有趣的文件，第一批資料很快就會開始釋出，到時候你們就可以去看看那些現象到底是不是真的」。

川普2月下令審查之前，曾指控前總統歐巴馬（Barack Obama）在受訪期間不當洩露機密資訊，當時歐巴馬稱「外星人真實存在」。歐巴馬事後出面澄清，他在任期間並未看到任何外星接觸的證據，不過他也表示，從統計機率來看，宇宙其他地方存在生命的可能性相當高。

值得注意的是，川普本人同樣表示，他並未看過任何外星人存在的證據，對於外星人是否真實存在仍持保留態度。

五角大廈調查多年 均無外星造訪跡象

近年來，五角大廈針對UFO目擊報告展開多項調查。軍方高層在2022年表示，調查結果並未發現任何外星人曾造訪地球或墜毀在地球的相關證據。

五角大廈在2024年發布的報告也指出，美國政府自二次世界大戰結束以來所進行的各項調查，均未發現外星科技蹤跡，大多數目擊事件最終都被判定為對一般物體或現象的誤判。