初選加權制度掀雜音　國民黨松信「5搶2」出線添變數

▲立法院長韓國瑜、國民黨立委王鴻薇陪同市議員參選人許原榮進行車隊掃街。 （圖／國民黨立委王鴻薇提供）



記者崔至雲、陳家祥／台北報導

國民黨台北市松山信義區市議員初選進入最後關鍵階段，將於本週日（19日）起展開為期三天的電話民調。本次初選形成5搶2的激烈局面，包括前發言人楊智伃、李明璇，以及滿志剛、立法院長韓國瑜辦公室主任許原榮、富錦里里長李煥中。由於該區過往選舉結構穩定，國民黨提名者幾乎等同當選門票，也使得黨內初選成為真正的主戰場，競爭強度不亞於正式大選。

本次初選一個備受討論的焦點，在於國民黨所採行的加權制度。依現行規定，35歲以下參選人可獲70%加權、35至40歲為50%，若屬首次於該選區參選者，另可再加權30%。此制度原意在於鼓勵年輕世代與政治新人，但在實際操作中，已逐漸成為左右選戰結果的關鍵變數。

以此次選情來看，李明璇與楊智伃同時符合年齡與新人條件，等於可取得雙重加權優勢，在制度上占據有利位置；相對之下，許原榮與李煥中雖有新人加權，但受限於年齡，整體加分有限；滿志剛則因非首次參選且不具年齡優勢，完全未能享有加權，形成明顯制度落差。在民調競爭本就差距有限的情況下，加權制度形同放大器，可能讓原本接近的支持度出現明顯翻轉，也引發黨內對公平性的不同聲音。

▲國民黨松山信義參選人李明璇。（圖／記者崔至雲攝）



若從實際選戰發展觀察，藍營人士分析，松山信義區目前逐漸浮現「一強兩競逐」的態勢。李明璇因布局時間較早，長期經營基層，加上過去參選累積的知名度，在未計算加權前即具備領先優勢，地方普遍評估其出線機率相對穩定。剩餘席次則呈現楊智伃與許原榮之間的競爭格局。

藍營人士進一步分析，楊智伃擅長空戰操作，熟悉媒體議題攻防，在網路聲量與年輕族群中具一定優勢，且可完整吃滿加權制度紅利；許原榮則主打陸戰與組織動員，透過里長系統與地方人脈經營，並結合黨內高層支持，試圖在傳統選舉結構中取得突破。兩者分別代表不同選戰路線，也讓初選呈現「聲量對決組織」的典型對抗。

值得注意的是，本次初選中「韓流因素」的流向出現變化。過去與韓國瑜關係密切、甚至曾獲其公開支持的李明璇，此次反而未見韓國瑜出面站台；相對地，許原榮則成為目前唯一獲韓國瑜多次力挺的參選人，使「韓流牌」在初選中出現重新分配的情形。此一轉變不僅牽動支持者結構，也反映參選人各自政治定位的調整。李明璇方面則傾向淡化外界對其依賴特定政治人物的印象，強調回歸自身實力與基層經營。

▲國民黨松山信義參選人楊智伃。（圖／記者湯興漢攝）



另，記者觀察，與過往選舉相比，今年黨內重量級人物的站台策略也出現明顯轉變。過去為避免牽動派系平衡，政治人物在初選期間多半採取保守態度，但此次卻出現多位民代跨人選站台的情況，甚至在短時間內接連替不同參選人助選。此種「去顧忌化」現象，一方面顯示派系界線鬆動，但另一方面也可能造成選民辨識混淆，降低站台的實質動員效果，甚至稀釋支持動能。

整體而言，松山信義區此次初選的競爭，本質上是制度設計、個人聲量與組織實力三者交互作用的結果。李明璇憑藉時間累積與制度優勢占據領先位置，楊智伃則以空戰與年輕形象爭取突破，許原榮依靠地方組織與政治資源力求後發制人。在民調即將登場之際，加權制度的放大效果，將使原本細微的支持差距被顯著擴大，也讓最終結果更具不確定性。