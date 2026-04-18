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幫忙朋友卻淪詐騙共犯！律師曝「1句話」藏陷阱：腦中警報必須大響

滑手機,訊息,手機,傳訊息,講電話,LINE,IG,私訊,聊天,感情,劈腿,偷吃,正宮,抓姦,崩潰。（圖／記者周亭瑋攝） 

▲樂樂律師分享經驗。（示意圖／記者周亭瑋攝）

網搜小組／曾筠淇報導

有「最美檢察官」稱號、後轉任律師的陳樂涵（原名陳漢章）近日發文分享經驗，指出許多民眾因幫朋友代收或轉交款項，就成了詐騙案件的共犯。他提醒大眾，法院看重的不是有沒有騙人，而是有沒有參與，所以如果有人提出類似要求，腦中警報必須大響。

幫收錢淪詐騙共犯

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樂樂律師近日在臉書粉專「樂樂律師·前樂檢」發文分享，過去在辦詐欺案件時，最常聽到被告喊冤稱「我只是幫朋友忙，怎麼會變成詐騙共犯？」他指出，這在實務上是非常常見的。

樂樂律師指出，以詐騙案件為例，典型情境就是幫忙收款後，轉交給指定的人；或是協助轉帳與提領現金。許多人誤以為自己沒有騙人，只是幫忙跑流程，但法律上看的不是「你有沒有親自騙人」，而是是否參與了詐騙過程，且「收錢、轉錢」的角色非常關鍵，一位詐騙集團需要有人接收被害人款項，藉此切斷金流追查，讓資金順利轉移，因此只要參與這段流程，就可能會被認定是詐欺罪的共犯。

不知情就沒事？

針對許多被告辯稱「真的不知道這是詐騙」，樂樂律師進一步解釋，法院的重點在於「你應不應該知道」，像是為什麼是你收錢？為什麼不直接轉給朋友？為何要透過自身帳戶或由你提領？倘若情境明顯不合理，就算說不知道，法院也可能認定是「未必故意」（間接故意）。

樂樂律師重申，重點不在有沒有騙人而是有沒有參與詐騙行為，所以如果有人說「幫我收個錢就好，很單純」，腦中的警報必須大響，因為很多案件的開始都只是一句「幫個忙而已」，可代價卻比想像中還要大。

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※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

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