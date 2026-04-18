G20財長央行行長會議　潘功勝：中國堅持內需主導

▲中國人民銀行。（圖／CFP）



文／中央社

中國人民銀行（中國央行）行長潘功勝於美東時間16日出席G20財長和央行行長會議時表示，「十五五」時期中國將堅持內需主導，實施提振消費政策措施，並實施適度寬鬆的貨幣政策。

據中國財政部、中國人民銀行官網消息，二十國集團（G20）16日在華盛頓舉行今年首次G20財長和央行行長會議，中國財政部長藍佛安、中國人民銀行行長潘功勝皆出席。會議主要就全球宏觀經濟形勢、全球增長、全球失衡等議題進行討論。

與會各方表達了對中東形勢衝擊全球經濟增長的高度關切，認為衝突持續將推高能源價格，擾亂供應鏈，並抬高通膨預期。各方表示，當前許多國家面臨投資力度不足、勞動力短缺、企業負擔過重等結構性問題。

藍佛安表示，當前國際形勢變亂交織，世界經濟受到地緣動盪、保護主義等持續衝擊。中方堅定維護多邊主義和自由貿易，反對貿易保護主義和單邊主義。

藍佛安強調，在「十五五」時期，中國將更加注重「擴大內需」，更加注重投資於人，更加注重開放共享，推動經濟實現質的有效提升和量的合理增長。

潘功勝指出，近期經濟失衡的加劇，既源於保護主義上升所導致的全球貿易碎片化，也與國際貨幣體系內在缺陷密切相關。逆差國與順差國需要共同努力實現全球經濟再平衡，避免單方面政策帶來的溢出效應。

潘功勝表示，「十五五」時期，中國將堅持內需主導，實施提振消費政策措施，大力發展服務業，把投資於物和投資於人緊密結合，促進生產率的增長，加快綠色轉型和可持續發展。

潘功勝還說，中國人民銀行將實施好適度寬鬆的貨幣政策，以高質量金融服務助力中國式現代化。