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公視董監事審查陷僵局　李遠嘆「蠻難過的」：守住制度、不妥協

▲▼文化部部長李遠，2025第七屆亞洲新媒體高峰會。（圖／記者蔡玟君攝）

▲文化部長李遠。（資料照／記者蔡玟君攝）

記者許敏溶／台北報導

公視第8屆董監事審查因8名審查委員集體請辭再度卡關。文化部長李遠今（18日）表示，昨已收到立法院函文，同意8名委員辭職，文化部會依規定函請行政院再發信給立院，請立院產生8名新委員。他指出，遊戲規則在20年前就強調「黨政軍退出」，若要先政黨協商才能投票，這聽起來非常荒謬，此事自己會堅持到最後。

公視第8屆董監事審查原預定本周四（16日）召開第2次審查會，但由於在野黨提名的8名審查委員先前集體請辭，當天會議因審查委員未達出席人數無法審查而流會，外界關注文化部後續的因應。

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李遠今天出席「繪本及圖文書學校開學日」活動，被媒體問及8位審查委員集體請辭一事，他表示，昨天已經收到立法院的函，同意8位委員的辭職，接下來文化部會按照步驟，函請行政院再發函給立法院，請立法院產生新的8個委員。

對於外界認為目前僵局是文化部沒有協商造成，李遠反駁，這個問題要回到公視20年前公廣集團成立時，強調的是「黨政軍退出」，遊戲規則已經清楚列出，由行政院提名，立法院政黨協商出一組社會公正人士，再由他們來投票；這群人已經代表社會公正人士，若還要再詢問政黨協商完要投誰，「聽起來非常荒謬！」大家已經誤解什麼事都可政黨協商，但依遊戲規則，公共媒體就是不行。

李遠指出，台灣的公共媒體得來不易，公共電視今年已經28年，公共廣播集團今則年滿20年，隨著頻道不斷增加，越是假消息充斥的破碎媒體時代，公共媒體就越重要，所以自己必須守住制度，不能在這個時候妥協。

公廣集團基層員工擔憂，目前僵局會重大決策無法推動，更影響士氣。李遠坦言，「我蠻難過的」，自己實在不太清楚藍白為何去立法院修法規定董事會不能延任，又不讓文化部選出新任者。他說，造成今天的困擾，是在野黨立委擱置所致，不能怪文化部；一方面修法不讓原董事會延任，這會不會推向一個更壞的僵局，導致真的必須走下一步。

不過，李遠仍呼籲大家要團結，並回憶自己20年前就加入公廣集團，對這裡情感深厚，過去20年來經歷過許多荒謬的事，包括曾兩次經歷長達1000天沒有成立董事會的艱難時期，大家還是熬過來，希望大家不要擔心，自己也會一直堅持到最後，而且一定會有結果。

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