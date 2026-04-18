快訊／白沙屯媽祖回鑾腳程超快！中午已到龍井　雙媽會落空

▲白沙屯媽祖接近中午跨中彰大橋正式進入台中。（圖／翻攝自白沙屯媽祖網路電視台，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

苗栗拱天宮白沙屯媽祖進香回鑾，今（18日）繼續沿台17線一路北上。媽祖鑾轎腳程飛快，上午即停駕於彰化伸港鄉的福安宮，接受信眾虔誠參拜；約11時55分已越過中彰大橋，正式進入台中龍井地區，沿途走了8小時，進度超乎預期。由於大甲媽的位置是在大肚火車站附近往南，雙媽會再度落空。

白沙屯媽祖回鑾隊伍沿途吸引大批信徒緊跟隨行，眾人高舉供品、雙手合十，氣氛熱絡。由於鑾轎行進方向與路線充滿隨機性，今年再度展現「媽祖帶路」的迅捷節奏，讓不少香燈腳驚呼「超快的」。

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▲白沙屯媽祖進入伸港福安宮。（圖／翻攝自白沙屯媽祖網路電視台）

而另一宗教盛事大甲鎮瀾宮媽祖的遶境行程，目前也正行經台中大肚區，大甲媽祖鑾轎所到之處同樣湧現大量信眾，沿途鞭炮聲不斷，地方宮廟與民家紛紛設案迎駕。

兩大媽祖進香隊伍一前一後行進於中部與海線地區，雖然路線與時間略有差異，但皆讓信眾高度關注。許多信徒表示，能同時迎接白沙屯媽祖與大甲媽祖的到來，感到無比振奮與法喜，期待兩位媽祖持續賜福台灣、庇佑眾生。

只不過，由於白沙屯媽祖已進入台中龍井，大甲媽祖則繼續在大肚一帶往南，眾所期待的雙媽會恐再度落空。