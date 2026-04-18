乘客付玩具鈔還求「多載一趟」　運將傻眼直送警局

記者黃翊婷／綜合報導

男子阿茂（化名）明知自己身上的現金不夠支付車資，竟在去年10月搭乘計程車抵達目的地之後，掏出2張假鈔試圖蒙混過關，被識破還央求司機繼續載他去賣手機，結果當場被直接送到警局。宜蘭地院法官日前審理後，依犯詐欺得利罪，判處阿茂拘役40日，得易科罰金4萬元。

▲阿茂明知身上的現金不夠支付車資，仍執意搭乘計程車。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

判決書中記載，阿茂2025年10月在新北市板橋區搭乘計程車，表明要前往宜蘭火車站，但抵達目的地之後，他卻拿出印有「財源廣進」、「練功券」、「影視道具」、「財寶印製廠」等字樣的玩具假鈔，打算支付2000元車資，還佯稱鈔票是從銀行領出來的，試圖蒙混過關。

但司機一眼識破並拒收，阿茂這才拿出現金1000元，接著央求司機載他去通訊行變賣手機，才有錢支付餘款1000元。司機一聽乾脆直接把阿茂載到警局，警方當場在阿茂身上搜出411張玩具假鈔。

阿茂在警詢、偵查中均否認犯行，他辯稱，假鈔是打算跟朋友惡作劇的道具，付錢的時候他正在玩手機，一時沒注意才會拿錯，雖然他確實沒有足夠的現金支付車資，但有提前告知司機，他沒有騙人。

宜蘭地院法官認為，阿茂是智慮成熟的成年人，他明知自己身上的現金不夠，如果真的有意支付車資，應當會在乘車之前想辦法籌款，他卻沒有這麼做。

最終，法官認定阿茂的辯解都是事後卸責之詞，不足採信，於是依犯詐欺得利罪，判處他拘役40日，得易科罰金4萬元。全案仍可上訴。