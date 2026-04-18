媽祖不保佑壞人！搶壯陽藥瘦瘦針...黑幫男遶境途中被逮捕

▲黑幫成員林男參加白沙屯遶境途中，遭到警方當場逮捕。（圖／記者陸運陞翻攝）

記者陸運陞／新北報導

新北市刑事警察大隊破獲「威震集團」旗下以郭姓男子為首的「威揚會」，以整合不良債務名義，強行插乾股新北板橋某知名藥局，強搬店內藥品非法販售，警方日前循線逮捕5人，並查獲土耳其製衝鋒手槍，其中一名成員，前往台中參加白沙屯媽祖繞境祈福，途中當場被警方逮捕帶回偵辦。

據了解，新北板橋某知名藥局負責人，因沉溺於線上博弈，在外積欠4000多萬債務，郭男以債務整合為由，逼迫簽下多張300萬元本票，並收取30分高額利息。對方無力償還下，強行搬店內「犀利士」、「猛健樂」等藥品，再轉售給旗下酒店小姐牟利。

▲新北警方破獲以郭男(右1)為首的黑幫集團，以不良債務掏空藥局，強搬犀利士、猛健樂轉售酒店公關牟利。（圖／記者陸運陞翻攝）

新北刑大獲報，成立專案小組報請新北地檢署指揮，兵分多路查緝，陸續逮捕郭男等5名犯嫌，其中一名成員31歲林姓男子，因參加今年白沙屯媽祖繞境活動，南下至台中、嘉義一帶，卻當場直接被警方上銬逮捕，負責偵辦的警員笑稱：「做壞事媽祖才不會保佑！」詢後依法移送新北地檢署偵辦。

▲新北警方查扣借據、本票、存款簿、現金以及土耳其衝鋒手槍等證物。（圖／記者陸運陞翻攝）