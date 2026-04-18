京都11歲男童命案新進展！繼父疑「公廁暫藏屍」　警方急封鎖採證

▲警方18日上午前往京都府南丹市當地知名觀光景點「琉璃溪」停車場公廁進行鑑識。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

日本京都府南丹市園部町發生的11歲男童安達結希失蹤命案出現新進展。京都府警方今（18）日上午在其住家附近一處公廁展開鑑識作業，懷疑37歲繼父安達優季曾將遺體「暫時棄置」該處。警方指出，該間公廁位在結希上學途中，與嫌犯說法出現落差，全案正朝多次棄屍的方向擴大調查。

根據日媒《讀賣新聞》，警方鎖定的地點為知名觀光景點「瑠璃溪」停車場內的公共廁所，位在安達家西北方約2公里、學校的西南方，且正好位在從住家前往學校的路線上。18日上午，多名鑑識人員在現場拉起藍色帆布進行採證，並以捲尺測量周邊道路寬度，試圖還原案發經過。

調查人員研判，已因棄屍罪嫌而遭逮捕的安達優季，可能曾將結希的遺體暫時放置在該間公廁，之後再轉移至其他地點。事實上，安達結希的遺體是在本月13日，在距離住處約7公里的山林中被發現，但警方不排除嫌犯在此之前，曾多次在南丹市區內不同地點棄置遺體，企圖掩飾犯行、打亂警方調查。

▼鑑識人員拉起藍色帆布進行採證。（圖／達志影像／美聯社）

▲安達結希的遺體可能曾遭繼父棄屍公廁。（圖／京都府警）

案情顯示，安達優季在遭到逮捕前的任意訊問中，已向警方坦承「一時衝動下勒頸殺害」。不過，對於案發過程與遺體處理方式等說法，仍有諸多待釐清之處，包括先前司法解剖時仍無法釐清男童的確切死因，死因為「不詳」。

據悉，安達結希3月23日早晨仍與家人在住處共進早餐，因此警方確認當時仍生存；但同日上午11時50分，校方卻致電母親，表示未見男童到校，才驚覺失蹤。

安達優季當時向校方供稱，曾開車將結希送至距離學校約200公尺處後讓其自行步行，但校內監視器並未拍攝到結希身影，其他同學也表示該段時間並沒有看到結希，說法明顯與事實不符。