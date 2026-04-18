首批印度移工最快年底來台　藍「拒黑箱」：守護本土勞工權益

▲國民黨團要求行政院長卓榮泰就印度移工議題進行專案報告。（圖／國民黨團提供）



記者崔至雲／台北報導

勞動部長洪申翰日前稱，首批約1000名的印度移工最快可望今年底來台灣，引發熱議，後來洪申翰又再強調，「引進印度籍勞工與否」將有兩大前提做討論，第一是企業端對印度勞工的需求，第二是印度提供的方案是否有符合台灣方的要求與把關。國民黨立法院黨團17日在院會中提案，要求行政院長卓榮泰就印度移工議題進行專案報告。國民黨團提出3主張並表示，「拒絕黑箱印度移工！」不僅是守護本土勞工的就業權益，也是攸關萬千百姓與家庭的社會治安。國民黨團絕不讓民進黨用一張模糊的報告書就蒙混過關。

國民黨團說明，針對民進黨政府草率引進印度移工的疑慮，國民黨團正式要求行政院長卓榮泰進行專案報告並備詢，提案已獲得通過，民意的沸騰他們聽到了，並要求民進黨政府要正面回應。

國民黨團提出三大主張，1. 制度未完善，反對貿然引進。在現行制度弊端未除、配套措施根本還沒跟上的情況下，國民黨團堅決反對印度移工來台。政府不能只會開門，卻不考慮後續衍生的社會成本。

2. 產業需求在哪？請說實話！行政院必須在專案報告中，清楚交代引進的政策動機。到底哪些產業缺工？缺多少？還是這只是為了特定廠商利益而犧牲勞工權益？請拿出數據，不要用空洞的口號敷衍國人。

3. 9.3萬逃逸移工「治安地雷」先解決！台灣目前失聯移工已高達 9.3萬人，政府對此束手無策，卻還要擴大來源國？舊的漏洞不補，新的問題又來。國民黨團要求：逃逸問題未解決前，不得任意擴大移工來源國。

「直球對決，監督到底！」，國民黨團說，行政院長卓榮泰即將來到立法院接受質詢，這不只是政黨間的攻防，更是為了守護本土勞工的就業權益與攸關萬千百姓與家庭的社會治安。國民黨團將會字字珠璣、嚴格把關，絕不讓民進黨用一張模糊的報告書就蒙混過關。