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肯亞公司丟Meta合約「裁員逾千人」　私密片真人審核爆醜聞

▲▼Meta執行長祖克柏（Mark Zuckerberg）。（圖／達志影像／美聯社）

▲圖為Meta執行長祖克柏（Mark Zuckerberg）。（圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

肯亞公司Sama因失去Meta合約，在16日宣布裁員1000多名低薪員工，其中許多人是從事AI訓練工作。

智慧眼鏡私密影像風波　Meta終止合約

衛報報導，相關事件起因可追溯至上個月，部分在Sama從事資料標註工作的肯亞員工，曾被要求觀看透過Meta雷朋（Ray-Ban）智慧眼鏡所拍攝的內容，然而當中部分影像涉及私密畫面，包括穿戴者如廁或是發生性行為。

消息曝光後，Meta與Sama終止合約。Meta對此表示，「照片和影片對使用者來說是隱私，我們會在取得明確同意的前提下，讓真人審查AI內容以改善產品效能」，並強調終止合作是因為Sama「未能達到我們的標準」。

超過1000人被裁員　多從事AI工作

Sama總部位在奈洛比（Nairobi），原承接Meta內容審核與AI訓練業務。這次裁員對象，多為從事AI訓練工作的員工，人數超過1000人。

倡導非洲科技公平監管與應用的組織「監管實驗室」（Oversight Lab）指出，受影響員工僅獲6天的離職通知，目前組織正為員工提供法律上的建議。

對此，Sama在聲明中表示，「理解這對團隊成員造成的衝擊，並將以關懷與尊重的方式支持受影響員工」。

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