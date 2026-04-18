不知親爸是誰！狠母公廁產子「丟馬桶溺斃」 一審遭重判10年徒刑

▲女子在公廁產下男嬰後，竟然丟進馬桶裡使其溺斃。（示意圖／VCG）

記者羅翊宬／編譯

南韓發生一起駭人聽聞的嬰兒死亡案！一名29歲女子與男友散步時突感腹痛，竟前往商場廁所，產下僅29週的早產男嬰，未料她在嬰兒仍有生命跡象的情況下，竟將嬰兒丟入馬桶，還蓋起馬桶蓋，導致其活活溺斃，只因擔憂孩子的生父可能是其他人，一審法院重判10年徒刑，引發社會譁然。

根據韓媒《News1》，該起事件發生於2024年5月20日下午3時22分，當年29歲的年輕女性A某正與男友外出散步，然而途中卻突感到一陣腹痛，因此她便對男友說，「我先去商場休息一下」，隨後搭計程車前往男友住處附近的公寓商場廁所。

她在廁所馬桶產下一名男嬰，當時胎齡僅29週、體重約1.5公斤，屬於早產兒。

令人震驚的是，A某在嬰兒仍有生命跡象、甚至能活動手臂的情況下，未立即向外求助，反而是離開現場前往超商購買濕紙巾、內褲與衛生紙等物品，隨後返回廁所清理地上的血跡。

接著，她將嬰兒移至殘障廁所的隔間，認為該處「較不容易被人發現」，最終將嬰兒放進馬桶內、蓋起蓋子後離去，導致嬰兒在馬桶中溺斃。

調查指出，A某犯案的原因，主要是擔心若懷孕一事曝光，可能會遭男友提分手，甚至是被家人斷絕關係。事實上，她過去曾在2017年與2023年未婚生下兩名孩子，並交由機構照顧，因此被親姊警告，「若再生孩子，就會把過去一切告訴家人，而且會逐出戶籍。」

此外，A某從2023年3月起與現任男友交往，然而同年10月卻與其他男性發生性關係，導致無法確定胎兒生父是誰，因此她才決定隱瞞懷孕事實，也未曾到醫院接受檢查，加上無固定工作，認為自己無力撫養孩子，最終釀成悲劇。

更令人難以置信的是，A某在犯案後仍若無其事地與男友看電影、飲酒，甚至在男友傳訊息告知「商場廁所發現嬰兒屍體」時，她還回應「好可憐」，試圖掩飾自身犯行。

一審法院認為，A某在毫無準備下生產，出於逃避現實的心態，對嬰兒死亡抱持放任態度，構成「未必故意」，因此判處10年徒刑。不過，二審法院審理後指出，A某的智力屬於邊緣水準，接近輕度智能障礙，但從其犯案後購物、清理現場及轉移嬰兒等行為判斷，尚難認定其喪失辨識或決策能力。

最終，二審考量A某坦承犯行並表現出悔意，且犯案具突發性、無前科紀錄，決定撤銷原判，改判8年有期徒刑。