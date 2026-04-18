「粉紅色藍莓」在陸爆紅　專家：不是AI虛構產物

▲「粉紅色藍莓」在陸爆紅。（圖／翻攝微博）



記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸最近流行起粉紅色的藍莓，許多網友誤以為是AI生成的特效圖，也有人以為是新品種的水果，甚至傳出價格已經飆到400元人民幣（約1750元新台幣）一斤。

根據《封面新聞》報導，吉林農業大學園藝學院藍莓種質資源與遺傳育種專家孫海悅教授表示，粉色藍莓並非AI虛構產物，而是真實存在的藍莓品種。

孫海悅展示了一本2023年的書籍《中國藍莓生產理論與實踐》，其中就介紹了粉紅色的藍莓品種「紅粉佳人」，其育種源頭可追溯至美國，1996年，一位美國的藍莓博士通過雜交手段，選育出這一紅果藍莓變異品種，「該品種果面光滑，色澤淺粉，果肉硬度較好，風味適中。」

隨著粉色藍莓爆紅，有消息稱其鮮果價格被炒至400元一斤；不過，實際搜尋電商平台，卻找不到任何賣家販售粉色藍莓。水果店家也說，有留意到這款粉色的網紅水果，聯繫了多家通路商想補貨，可對方都說現貨極少，不少品牌水果店都在找貨源。

網路上還傳出粉色藍莓花青素含量是普通藍莓五倍的傳言，對此，四川省中醫藥促進會藥膳專業委員會副主任謝君憲表示，營養價值不能通過顏色少見來直接判斷，且花青素含量高低並不意味著營養價值的高低，不能通過顏色和花青素來判斷營養價值。