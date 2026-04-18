建築材料藏3億K他命「義大利闖關」　英國男幫運毒下場超慘

▲國際運毒集團去年12月以建築材料夾藏近300公斤K他命空運至桃園機場長榮貨運倉儲區，英國籍R男於今年1月前往取貨時被當場拘捕到案。（資料照／記者沈繼昌攝）

記者沈繼昌／桃園報導

國際運毒集團去年12月以建築材料名義空運貨櫃，但夾藏近300公斤K他命（市值近3億元）至桃園機場長榮貨運倉儲區，英國籍R男則於今年1月前往取貨時，被桃園市調處會同海關人員當場拘捕到案。桃園地檢署複訊時，R男坦承以事成後可獲1000英鎊與免費食宿、零用錢為代價，檢方偵結依違反毒品危害防制條例之運輸第三級毒品罪嫌起訴。

檢調調查，國際運毒集團於去年12月間透過德國漢莎航空班機，空運以建築材料名義空運貨櫃，但夾藏近300公斤三級毒品K他命至桃園機場長榮貨運倉儲區，同時安排英籍R男來台接貨。海關人員會同桃園市調處查出貨櫃內紙箱夾藏逾294公斤的不明粉末，經抽驗確認為高純度的第三級毒品K他命。

今年1月5日上午，英國籍R男前往倉儲區取貨時被桃園市調處人員持拘票拘捕到案，偵訊後移送桃園地檢署偵辦。

桃檢複訊時，R男坦承不諱，供稱販毒集團提供來台免費食宿、每週250元英鎊零用金，事成後可獲1000英鎊之報酬才鋌而走險，他於去年11月10日從南非搭機來台，接貨後會有運毒集團人員與他聯絡等語；檢方偵結依違反毒品危害防制條例之運輸第三級毒品罪嫌起訴。