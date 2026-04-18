行政院點頭「台61線南延高雄」　公路局啟動綜合規劃

▲台61線西濱快速公路將南延至高雄。（資料圖／記者林悅翻攝）

記者李姿慧／台北報導

盼了多年，台61線西濱快速公路南延高雄邁出關鍵一步。行政院4月10日核定「台61線南延至高雄地區可行性評估」報告，公路局展開綜合規劃等作業，全長約48公里的南延路線一旦完工，可直達高雄楠梓地區，強化台南、高雄濱海廊帶交通骨幹，帶動沿線休閒觀光產業發展，並紓解國道壅塞壓力。

交通部公路局說明，目前台61線西濱快速公路南端終點位於台南市七股，往南跨越曾文溪橋的延伸工程正積極施工中。為完善西部高快速公路網、擴大台61線服務範圍，公路局推動「台61線南延至高雄地區可行性評估」南延案可行性評估，提出可行路廊方案，並取得行政院核定，正式啟動下一階段規劃作業。

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在路廊規劃上，由於沿線涉及濕地、國家公園生態保育區、史蹟保存區、港口開發及用地取得等複雜議題，公路局以迴避環境生態敏感區、減少私有土地取得與建物拆遷、降低對現況交通衝擊為核心原則進行評估。

最終規劃採雙向4車道配置，全長約48公里，沿線設置7處地區型交流道及1處系統型交流道，服務範圍涵蓋台南安南、安平、南區，以及高雄茄萣、永安、彌陀、梓官等地區，串聯濱海休閒觀光產業，並為沿線港口及各產業園區提供更便捷的聯外路廊。

公路局表示，目前已開展綜合規劃及環評階段委託發包作業中，未來亦將積極與地方政府取得共識，趕辦相關作業，並以分段併行方式同步辦理，以縮短整體建設期程，期能早日發揮效益，提供地方更便捷之交通服務。