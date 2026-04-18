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太平洋疊石藝術季登場！　國內外藝術家齊聚七星潭創作

▲▼2026太平洋疊石藝術季登場，來自瑞典、伊拉克、西班牙、日本與土耳其的國際藝術家，已陸續抵達花蓮。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

▲▼2026太平洋疊石藝術季登場，來自瑞典、伊拉克、西班牙、日本與土耳其的國際藝術家，已陸續抵達花蓮。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

以石為語展開跨文化地景創作對話，來自瑞典、伊拉克、西班牙、日本與土耳其的國際藝術家，已陸續抵達花蓮，正式展開駐村創作旅程。在太平洋海浪拍打礫石的節奏之中，藝術家們走入七星潭藍天廣場，與在地藝術家及自然環境共同展開一場無聲卻深刻的藝術對話。

▲▼2026太平洋疊石藝術季登場，來自瑞典、伊拉克、西班牙、日本與土耳其的國際藝術家，已陸續抵達花蓮。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

七星潭獨特的礫石海岸，成為此次創作最純粹的舞台，藝術家們彎身拾石、凝神堆疊，在風與海之間尋找平衡的瞬間；每一顆石頭的選擇與擺放，皆順應其形、重心與紋理，在不依賴任何黏著的狀態下，構築出看似脆弱卻穩定的結構，這不僅是人體藝術技巧的展現，更是一種對自然法則的理解與尊重。

花蓮縣長徐榛蔚表示，2026太平洋國際疊石藝術季匯集來自不同文化背景的藝術家齊聚花蓮，將北歐的寧靜、中東的歷史深度、歐洲的藝術語彙與東亞的細膩感知，融入山海之間，讓七星潭成為跨越地域與文化的交流場域，此次疊石藝術創作透過最純粹的自然媒材，讓創作者在無需語言的情況下彼此對話，並與環境建立深刻連結，也讓世界走進花蓮，將藝術融入於山海之間。

▲▼2026太平洋疊石藝術季登場，來自瑞典、伊拉克、西班牙、日本與土耳其的國際藝術家，已陸續抵達花蓮。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

▼國際藝術家正式展開駐村創作旅程，與在地藝術家共同展開一場無聲卻深刻的藝術對話。

本次藝術創作將持續至4月下旬，國際藝術家創作期間為即日起至4月25日，玩家級參與者則自4月18日至4月27日陸續投入創作，最終成果將於5月1日在七星潭藍天廣場正式開幕。

▲▼2026太平洋疊石藝術季登場，來自瑞典、伊拉克、西班牙、日本與土耳其的國際藝術家，已陸續抵達花蓮。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

花蓮縣政府誠摯地邀請大家一起走入現場，親身感受藝術與自然交織而成的獨特風景，欣賞疊石作品與七星潭的自然景緻，隨著光影、海風與潮汐產生不同風貌，呈現最具花蓮感性且富生命力的地景藝術樣貌。

▲▼2026太平洋疊石藝術季登場，來自瑞典、伊拉克、西班牙、日本與土耳其的國際藝術家，已陸續抵達花蓮。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

【活動資訊】
國際藝術家現地創作：115年4月16日至4月25日
玩家級創作比賽期間：115年4月18日至4月27日
疊石創作工坊場次：115年4月26日、5月2日（每日一場）
疊石攝影比賽：115年4月28日至5月27日
正式開幕活動：115年5月1日（星期五）10:00-18:00
活動亮點：主題假日市集、海灘趣味活動、親子體驗活動
活動地點：花蓮縣新城鄉七星潭藍天廣場
更多詳情請臉書搜尋「太平洋國際疊石藝術季Pacific Ocean International Festival Of Rock Balancing And Arts」
花蓮觀光資訊網https://tour-hualien.hl.gov.tw/
花蓮觀光粉絲團 https://reurl.cc/dqv7E6
花蓮旅遊小助理 https://hualien.travel/ai-service/
 

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