女代書被騙360萬「半個月要還15萬」　找駭客攔截又淪洗錢共犯

▲女代書被投資詐騙360萬元後，又想透過駭客拿回，結果被二次詐騙。（示意圖／Pexels）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄一名經營代書業務的蘇姓女子，因投資詐騙失利慘賠360萬元，急欲翻身的她誤信臉書「超強駭客」能幫忙攔截詐騙金流，落入詐團「二次詐騙」的連環套陷阱，不僅被當成洗錢工具，還被檢方依洗錢罪起訴。高雄地院審理時，蘇女聲淚俱下泣訴被高利貸逼到「日子快炸了」，還好法官認定其主觀無惡意，判決無罪。

判決指出，蘇女（約40多歲）去年5月誤入投資陷阱，賠光360萬元積蓄。她心急如焚在網上搜尋「追回失金」，隨即被詐團盯上，假冒「ACC科技公司」與她接頭，聲稱擁有駭客技術可「入侵詐團伺服器」攔截金流，但前提是蘇女需提供帳戶協助「資金洗白」。

蘇女救命心切，乖乖聽從指令將匯入她戶頭的63萬元轉為虛擬貨幣，卻不知這些錢全是另外兩名被害人的血汗錢。蘇女帳戶瞬間變成詐團洗錢的「中轉站」，63萬元款項就此流向海外，蘇女也因此背上詐欺與洗錢罪嫌。

法院審理期間，蘇女自曝悲慘境遇，坦言代書事業失敗後欠下巨額高利貸，「每15天就要付15萬元利息」。她當庭崩潰大哭，表示當時已走投無路，才會把詐團當成救命稻草，甚至在幫詐團洗錢前，還先自掏腰包匯了18萬元「保證金」給對方，隨後又被坑走10萬元。

法官勘驗對話紀錄，發現蘇女多次哀求對方「我真的走投無路了」、「師傅等著請款」，字裡行間充滿窘迫與焦慮。法官認為，若蘇女真的是洗錢共犯，不可能在欠債累累的情況下還倒貼28萬元給詐團，顯見其思慮不周、主觀上並無犯罪意圖，而是被利用的「工具人」，因此判她無罪，全案可上訴。